Lors de sa campagne électorale, Emmanuel Macron avait promis une revalorisation anticipée des retraites. Habituellement fixée en janvier, le président de la République souhaitait avancer cette date au mois de juillet, afin de soulager les ménages, dont le pouvoir d’achat est fortement impacté par la crise inflationniste.

Revalorisation des retraites : promise pour juillet, quand sera-t-elle effective ? - iStock.com - D-Keine

Une revalorisation anticipée

Afin d’aider les retraités, Emmanuel Macron a indiqué revaloriser les retraites de 4% à partir de juillet. Cette revalorisation concerne uniquement les retraites de base et serait effective au 1er juillet 2022. D’après les statistiques de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), le montant moyen mensuel des retraites du régime général est de 755 euros. Avec une revalorisation de 4%, les retraités concernés toucheraient donc 30 euros par mois supplémentaires. Cependant, malgré les promesses du gouvernement, est-ce possible que cette date soit respectée ? Avant de valoriser les retraites, le gouvernement a dû faire passer son projet de loi. Le gouvernement d'Elisabeth Borne a présenté le 7 juillet dernier, au Conseil des ministres, son projet de loi pour le pouvoir d’achat. Ensuite, le projet a été fortement débattu à l’Assemblée nationale dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 juillet 2022.

La date pourra-t-elle être respectée ?

Durant le débat à l’Assemblée nationale, les députés de l’opposition avaient réussi à obtenir une hausse des retraites de 5,5%. Une mesure qui aurait coûté au total 500 millions d’euros au gouvernement. Cependant, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire s’est finalement opposé à ce montant, ramenant ainsi la revalorisation à 5,1%. « Nous nous sommes retrouvés sur des principes fondamentaux : tenir les dépenses publiques, valoriser le travail, protéger l'ensemble de nos compatriotes qui travaillent et qui ont du mal à se déplacer parce que l'essence est trop chère » a indiqué Bruno Le Maire pour justifier sa décision. Le nouveau chiffre comprend la hausse de 1,1% du mois de janvier et les 4% de juillet. À titre d’exemple, les retraités percevant 1 200 euros par mois toucheront 60 euros supplémentaires. Le gouvernement a donc tranché : cette mesure sera effective dès le 9 août prochain, avec un effet rétroactif pour le mois de juillet 2022. Cependant, les versements pourraient bien prendre du retard. En effet, outre les débats au sein de l’Assemblée nationale, encore faut-il que les institutions parviennent à mettre en place cette mesure rapidement, qui concernerait près de 14,9 millions de retraités.

Les retraites complémentaires ne seront pas concernées

Pour rappel, cette mesure concerne uniquement les retraités du régime général. Les retraites complémentaires ne seront donc pas revalorisées. Et pour cause, chaque caisse de retraite est libre de décider si elle souhaite rehausser ou non les retraites. À titre d’exemple, la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (CPRN) a déclaré mettre en place une augmentation exceptionnelle des retraites dès le mois de juillet. Mais le montant de cette hausse reste encore inconnu à l’heure actuelle. D’autres régimes ont prévu de se réunir en septembre prochain pour étudier le sujet. Concernant l’Agirc-Arrco, la date de décision sera probablement maintenue au 1er novembre, comme chaque année.