Rétromobile 2020 : le point sur le marché des voitures anciennes

Le Salon Rétromobile est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de voitures anciennes. L'occasion de faire le point sur le marché des voitures de collection et sur les faits marquants de la traditionnelle vente aux enchères Artcurial.

La Salon Rétromobile 2020

Le Salon Rétromobile est un rendez-vous incontournable ou? se retrouvent depuis 45 ans les amateurs de voitures anciennes. Le salon s'est tenu du 5 au 9 février porte de Versailles à Paris 2020.

Youngtimers, oldtimers, populaires accessibles, sportives mythiques, marques iconiques ou disparues ... les 600 exposants offrent à tous la possibilité de venir admirer les nombreux véhicules anciens et aux collectionneurs d'agrandir leur collection.

Traditionnellement, une vente aux enchères de prestige est organisée par la maison Artcurial Motorcars. Pour cette édition 2020, les stars de la vente sont sans aucun doute les deux anciennes Ford de Johnny Hallyday. La Ford Mustang GT 390 Coupé de 1967 avec laquelle la rock star a notamment couru le Rallye de Monte-Carlo été adjugée au prix de 244 360 euros. La Ford GT bleue qu'il avait achetée neuve en 2007 (produite en seulement 4 038 exemplaires dans le monde) est partie au prix de 375 480 euros.

D'autres voitures d'exception, estimées au-delà du million d'euros, ont été présentées. Parmi elles, une Mercedes-Benz 710 SS Sport Tourer de 1929 estimée entre 6 et 8 millions d'euros et une Ferrari 275 GTB 6 de 1965 estimée entre 2 et 3 millions d'euros.

Le point sur le marché des voitures de collection

L'internationalisation des ventes (les collectionneurs viennent du monde entier) et le désintérêt pour les placements plus classiques ont tiré vers le haut les prix des voitures anciennes ces dernières années.

Après avoir connu une période faste avec une progression des prix de 288% en 10 ans, le marché des voitures anciennes est marqué par un ralentissement. Selon Knight Franck Wealth Report 2019 et le HAGI Top Index (qui comprend 50 modèles de 19 marques), le prix des voitures anciennes rares a progressé de 2,5% en 2018. Cependant, toutes les marques n'ont pas enregistré une augmentation. Porsche, par exemple, a baissé en moyenne de 6,5%.

Le marché des voitures anciennes rares peut être spéculatif et les prix peuvent atteindre des sommets.

Par exemple, en 2018 deux Ferrari 250 GTO des années 1960 ont été vendues pour 48 millions de dollars (un record aux enchères) et 70 millions de dollars (en privé). Un Duesenberg Model J de 1935, qui appartenait autrefois à l'acteur Gary Cooper, a été vendu aux enchères pour 22 millions de dollars, un record pour une voiture d'avant-guerre.

Mais attention, record mis à part, toutes les voitures de collection ne connaissent pas le même engouement. Les voitures plus accessibles, car moins rares, devront être bien entretenues pour avoir une chance de ne pas voir leur valeur se déprécier ...