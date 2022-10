Retraite progressive : tout savoir

Le dispositif de retraite progressive permet aux salariés, deux ans avant l'âge légal de départ en retraite, de réduire leur temps de travail hebdomadaire. Il offre ainsi à son bénéficiaire la possibilité de ralentir son rythme, afin de se préparer à sa fin de carrière dans de meilleures conditions.

Retraite progressive -iStock-nortonrsx

En quoi consiste la retraite progressive ?

Réduire son activité professionnelle tout en percevant une partie de sa pension : c'est l'opportunité qui a été donnée, à partir de janvier 2015, à de nombreux travailleurs pour leur permettre de quitter en douceur la vie active. La retraite progressive est possible pour les salariés du privé, travailleurs indépendants, exploitants et salariés agricoles, artisans et commerçants, et s'est élargie depuis le 1er janvier 2022 aux cadres en "forfait-jour" (dont le temps de travail n'est pas décompté en heures, mais forfaitisé en jours). En revanche, elle n'est pas accessible aux fonctionnaires ni aux professions libérales. Le principe est simple : elle permet aux salariés âgés d'au moins 60 ans de travailler de 40 % à 80 % de la durée légale de travail qui s'applique dans leur entreprise, à condition qu'ils puissent justifier de 150 trimestres de cotisations retraite (tous régimes confondus) et qu'ils obtiennent l'accord de leur employeur.

Des avantages pour le salarié et pour l'entreprise

Côté rémunération, le bénéficiaire de la retraite progressive perçoit le salaire correspondant à son temps de travail, auquel s'ajoute une fraction de sa pension de retraite. Celle-ci sera calculée en fonction du temps travaillé, et sur la base des droits acquis au moment de la demande. Ainsi, un salarié qui a opté pour un temps partiel à 60 % percevra 40 % de sa pension. Ses trimestres à temps partiel seront comptabilisés pour le calcul de sa retraite. Il continuera donc à cumuler des droits pour sa pension définitive, ainsi que des points pour sa retraite complémentaire. Il a aussi la possibilité de poursuivre son activité à ce rythme au-delà de l'âge légal : il bénéficiera alors d'une surcote de 1,25 % pour les trimestres supplémentaires effectués au-delà de 62 ans, s'il a cumulé tous les trimestres requis selon son année de naissance. Quant à l'entreprise, elle peut également tirer profit de cette mesure. La retraite progressive est susceptible, dans certains cas, d'éviter une rupture conventionnelle. Par ailleurs, l'économie réalisée sur le salaire peut permettre un recrutement et une formation en douceur du salarié embauché. La souplesse qu'elle apporte dans la gestion du personnel en fin de carrière permet également à l'entreprise de se projeter, et de prendre le temps de s'organiser pour anticiper les départs à venir.

Comment bénéficier de la retraite progressive ?

Pour profiter d'un départ en retraite progressive, il suffit d'envoyer à sa caisse d'assurance retraite, six mois avant le départ, le formulaire dédié, quelques justificatifs et une attestation de l'employeur. La retraite progressive impose cependant quelques contraintes : elle oblige à effectuer deux demandes de liquidation, l'une pour la pension provisoire et l'autre pour la pension définitive. Par ailleurs, le bénéficiaire doit fournir chaque année un justificatif précisant qu'il continue à exercer son travail dans les conditions définies lors de l'accord initial. Mais, malgré la simplicité et les atouts du dispositif, force est de constater qu'il n'a pas remporté le succès escompté : en 2021, elle n'a en effet représenté que 1,9 % des nouvelles attributions.