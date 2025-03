Retraite progressive : pourquoi ne pas la demander en ligne ? / iStock.com - Prostock-Studio

Un dispositif aux multiples avantages mais peu sollicité

La retraite progressive permet de réduire son temps de travail tout en percevant une fraction de sa pension de retraite, calculée en fonction du nouveau temps de travail. Ce mécanisme concerne aujourd’hui un large panel de travailleurs : salariés, indépendants, exploitants agricoles, fonctionnaires et professionnels libéraux. Pourtant, malgré ces avantages et une extension du dispositif depuis la réforme de 2023, le nombre de bénéficiaires reste faible. À titre d’exemple, en 2023, seules 26 824 personnes étaient en retraite progressive pour le régime général, alors que ce dernier compte plus de 23 millions de cotisants.

Des démarches administratives trop complexes

Plusieurs freins expliquent ce manque d’engouement. D’une part, la réticence des employeurs, notamment dans le secteur privé, à accorder un temps partiel à leurs salariés seniors. D’autre part, un déficit d’information sur les modalités du dispositif, associé à la crainte d’une réduction des droits à la retraite. Enfin, les démarches administratives, jugées complexes, peuvent décourager ceux qui envisagent d’en faire la demande.

La simplification des démarches grâce à un service en ligne

Jusqu’à récemment, les demandes de retraite progressive se faisaient uniquement par courrier, ce qui rallongeait les délais et compliquait la procédure. Désormais, il est possible d’effectuer cette démarche en ligne via le portail officiel Info-retraite.fr ou les sites des régimes concernés. Ce service permet non seulement de vérifier immédiatement son éligibilité (notamment les 150 trimestres requis), mais aussi d’adresser en une seule fois la demande à l’ensemble des régimes de base et complémentaires. Autre avantage : la simulation du montant de la pension progressive en fonction du temps de travail restant. Les travailleurs peuvent ainsi mieux anticiper leur future situation financière et ajuster leur demande en conséquence. Cette simplification administrative pourrait lever l’un des freins majeurs à l’adoption du dispositif et encourager davantage de personnes à en bénéficier.

Un dispositif en pleine évolution

Si la possibilité de faire une demande en ligne représente une avancée majeure, la retraite progressive continue d’évoluer. L’une des préoccupations actuelles concerne l’âge d’accès au dispositif. Depuis la réforme de 2023, celui-ci a été repoussé en fonction de l’année de naissance : 60 ans et 9 mois pour les personnes nées en 1963, 61 ans et 3 mois pour celles nées en 1965, et jusqu’à 62 ans pour les générations de 1968 et suivantes. Toutefois, les partenaires sociaux ont récemment négocié un maintien de l’âge d’ouverture à 60 ans. Bien que cet accord soit une avancée significative pour les seniors souhaitant alléger leur charge de travail avant la retraite définitive, il n’a pas encore été mis en application. Les prochaines décisions en la matière seront donc particulièrement scrutées.