Restrictions sanitaires, météo : les commerçants déçus par les soldes

En raison des promotions tout au long de l'année ou de l'attentisme d'une partie des consommateurs, les commerces n'ont pas fait le plein. Ils espèrent une remise à plat du calendrier de remises.

Les consommateurs n'ont pas été au rendez-vous. Alors que les soldes d'été se sont achevés ce mardi, les commerçants se trouvent obligés de dresser un bilan en demi-teinte de cette période de promotions. Celle-ci n'a en effet pas dopé des ventes grevées par une année et demie de pandémie, ni permis d'écouler complètement les stocks qui se sont accumulés dans le même temps. Dans une enquête flash réalisée les 23 et 24 juillet, le Syndicat des Indépendants (SDI) révèle ainsi 58% des professionnels interrogées dressent un bilan négatif des soldes, qui ont eu lieu du 30 juin au 27 juillet. 69% des boutiques déclarent en outre avoir toujours sur les bras des «stocks surabondants».

«Dans cette configuration, la plupart des commerces n'ont pas pu reconstituer une trésorerie suffisante pour les échéances à venir, notamment les charges sociales dont le paiement avait été reporté en raison de la crise sanitaire», craint déjà Jean-Guilhem Darré, délégué général du SDI. À Paris, où les flux touristiques peinent encore à se rétablir, le bilan des soldes est encore plus décevant. La majorité des commerçants ne se déclarent «pas satisfaits de leur activité» au cours des quatre semaines passées, selon les données de la Chambre du commerce et de l'industrie Paris Île-de-France.

L'intérêt des soldes, éternel débat

De quoi relancer le débat, désormais récurrent, sur l'utilité des soldes? «C'est une question qui se pose régulièrement depuis environ cinq ans», explique Yves Marin, associé du cabinet de conseil Bartle et spécialiste du retail. Une remise en question née de la multiplication des rendez-vous commerciaux ces dernières années: ventes privées, Black Friday, French Days, Prime Days d'Amazon... «Mais les soldes restent un temps fort dans l'année des commerçants, puisqu'elles représentent environ 20% des ventes en mode, souligne cependant Yves Marin. C'est pour cette raison que l'on observe des atermoiements sur leurs dates, leur durée. Mais à ce stade, on n'a pas trouvé de formule magique.»

En octobre prochain, ce sujet devrait être discuté avec le ministre délégué en charge des Petites et Moyennes Entreprises (PME), Alain Griset, au cours des Assises du commerce. Mais au sein des fédérations, aucun consensus ne se dégage. Francis Palombi, président de la Confédération des commerces de France (CDF), plaide pour des soldes plus tardives afin de permettre aux commerçants d'écouler leurs produits aux prix du marché avant les départs en vacances. Il entend également «proposer de nouvelles choses», comme un étalement des soldes en quatre périodes de dix jours étalées dans l'année, à chaque fin de saisons météorologiques.

Du côté de la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), le président Marc Lolivier plaide au contraire pour des soldes d'été fixées au mois de juin. Pointé du doigt pour la concurrence qu'il représente pour les commerces «physiques», le secteur de l'e-commerce achève sa période de soldes avec des résultats globalement meilleurs. Le panel d'entreprises de l'e-commerce suivi par la Fevad, composé d'une vingtaine d'acteurs leader, affiche un chiffre d'affaires supérieur de 5% à celui observé en 2019 au cours de la première semaine de soldes.

Euphories et déprimes s'alternent

Aux difficultés maintenant récurrentes des soldes se sont ajoutées une série de complications qui expliquent ce mauvais cru. La météo, qui n'a pas été de la partie, n'a «pas incité les Français à s'acheter des t-shirts, souligne Emmanuel Le Roch, délégué général du syndicat Procos. Et ce, que ce soit en ligne ou en magasin.» Celui-ci s'inquiète surtout de «l'effet yo-yo» que la crise sanitaire exerce sur la consommation. Selon les données de l'Insee, le moral de ménage a en effet rechuté de deux points en juillet, après avoir bondi de quatre points en juin, atteignant là son plus haut niveau depuis le début des restrictions sanitaires.

«Nous ne sommes toujours pas habitués au coronavirus et aux restrictions sanitaires, constate Emmanuel Le Roch. On voit se succéder des périodes d'euphorie et d'inquiétude. À chaque levée des restrictions, les Français pensent que la crise est finie, mais ça ne dure jamais plus de quelques semaines... Or, l'incertitude est très mauvaise pour la consommation.»

Condamnés à gérer «l'exceptionnel au quotidien», les commerçants tournent la page des soldes et misent désormais sur une nouvelle échéance forte, la rentrée, en espérant qu'elle ne soit pas plombée par davantage de restrictions. À ce stade, ce sont les grands centres commerciaux qui s'annoncent les plus contraints puisqu'ils devront assurer le contrôle du passe sanitaire de leurs clients. Celui-ci entrera en vigueur, sauf avis contraire de la part du Conseil constitutionnel, dès le 9 juin.