Rentrée des classes / astuces pour faire des économies sur les fournitures-iStock-Richard Villalonundefined undefined.jpg

Faire l’inventaire et établir un budget

Avant de vous précipiter dans les magasins, il est important de prendre le temps de faire l'inventaire des fournitures scolaires de l'année précédente. En effet, il est fort probable que vous trouverez des articles encore en bon état comme des stylos, des cahiers à moitié utilisés, des règles, des gommes, et même des cartables. Réutiliser ces fournitures peut vous éviter des dépenses inutiles. Par ailleurs, pour éviter les achats impulsifs, établissez un budget précis pour les fournitures scolaires. Cela vous permettra de mieux gérer vos dépenses et de vous concentrer sur l’essentiel. Pensez aussi à préparer une liste détaillée des fournitures nécessaires en tenant compte des spécifications fournies par l’école. Une fois en magasin, respectez cette liste autant que possible.

Acheter en gros ou en packs et comparer les prix dans les magasins

Acheter en gros ou en pack est une stratégie efficace pour réduire les coûts. Par exemple, les lots de stylos, crayons ou cahiers sont souvent moins chers à l’unité que les articles vendus séparément. Pensez également à vous regrouper avec d’autres parents pour acheter en grande quantité et partager les coûts. Avec la montée des achats en ligne, il est désormais plus facile de comparer les prix. Vous pouvez donc utiliser des comparateurs de prix ou visiter les sites des grandes enseignes pour identifier les meilleures offres. De nombreux sites proposent également des promotions spéciales pour la rentrée des classes. Enfin, n’oubliez pas de guetter les promotions dans les magasins. La période des soldes, souvent en juillet, et les promotions de la rentrée offrent des opportunités pour acheter des fournitures à moindre coût.

Les fournitures écologiques et les magasins d’occasion

Bien que cela puisse sembler paradoxal, investir dans des fournitures écologiques et durables peut vous faire économiser sur le long terme. Par exemple, un cartable solide et écologique peut durer plusieurs années, contrairement à un modèle moins cher et de moindre qualité. De plus, de nombreuses marques proposent des produits réutilisables, comme des cahiers rechargeables ou des stylos à encre rechargeable, qui permettent de réduire les coûts tout en étant respectueux de l’environnement. Aussi, les magasins d’occasion, les brocantes et les vide-greniers sont de véritables mines d’or pour les fournitures scolaires à petit prix. Vous y trouverez souvent des articles en excellent état à des prix bien inférieurs à ceux du neuf. C’est également une bonne occasion d’enseigner à vos enfants la valeur de la réutilisation et du recyclage. Impliquer vos enfants dans le choix des fournitures peut être une manière efficace de les responsabiliser et de leur faire comprendre l’importance de respecter le budget familial. Cela peut aussi les aider à mieux prendre soin de leurs affaires tout au long de l’année.