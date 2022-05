Rénovation énergétique : les aides financières diminuent alors que les factures augmentent

Ces diminutions s'expliquent par une volonté de l'État de limiter les risques d'arnaques. (Rene Asmussen / Pexels)

Alors que les prix de l'énergie ne cessent d'augmenter, une partie des aides de l'État versées aux ménages qui entreprennent des travaux d'isolation de leur logement ont diminué de 20 à 30 %, au 1er mai 2022. Une baisse paradoxale selon certains acteurs du secteur.

Interrogés par Capital , de nombreux acteurs de l'énergie qualifient de "paradoxale" la baisse de 20 à 30 %, au 1er mai 2022, d'une partie des primes et offres "coup de pouce" associées aux certificats d'économies d'énergie (CEE) versées aux ménages réalisant des travaux d'isolation de leur logement.

Limiter les effets d'aubaine

Alors même que les prix de l'énergie s'envolent et, avec eux, les coûts des factures, l'aide octroyée par l'État pour l'isolation des sols diminue de 32 % environ, celle allouée pour les toitures-terrasses de 26 % et celle dédiée aux réseaux d'eau chaude sanitaire de 21 %, selon les informations de nos confrères. En ce qui concerne l'isolation des murs, les baisses observées par les spécialistes sont de 33 % pour les logements chauffés à l'électricité et de 58 % pour ceux chauffés au gaz ou au fioul.

Selon Capital , ces diminutions s'expliquent par une volonté de l'État de limiter les risques d'arnaques, fréquentes dans le cadre des offres de travaux à un euro. Mis en place pour obliger les fournisseurs d'énergie à financer des actions d'économies d'énergies chez les particuliers, le dispositif des CEE a généré quelques effets d'aubaine. Dès lors, l'État a décidé de financer moins, en réduisant les bonifications accordées, mais de financer mieux, en soutenant en priorité les économies d'énergie dites "réelles" .

Abandon ou report des travaux

De plus, les fournisseurs d'énergie disposaient au 1er janvier 2022 d'un important reliquat de CEE octroyés pour l'exercice précédent. Un constat qui réduit leurs objectifs et impacte directement le niveau des primes versées pour les rénovations ainsi que le prix unitaire des CEE, ce qui augmente le reste à charge des ménages. En conséquence, beaucoup de Français abandonnent ou reportent leurs travaux de rénovation.

D'après les informations de nos confrères, le ministère du Logement envisagerait désormais d'augmenter le volume des obligations de manière à replacer, avant la fin de l'année, le prix du CEE à son niveau de 2021. Une course contre le temps est d'ores et déjà engagée pour réaliser les travaux avant l'hiver, d'autant que le bouclier tarifaire ne sera pas maintenu éternellement. À ce sujet, les experts sont formels : sa suppression pourrait entraîner une nouvelle envolée des prix.