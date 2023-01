Réforme des retraites : ce que ça va concrètement changer

Dévoilée par Les Échos , l'étude d'impact qui accompagne la réforme des retraites souligne une légère hausse des montants des pensions en moyenne, grâce à l'augmentation du minimum de pension, mais révèle également que les femmes devraient subir un report plus marqué de l'âge de départ en retraite que les hommes.

( AFP / JOEL SAGET )

Jour J pour la réforme des retraites. Le gouvernement a présenté lundi 23 janvier en Conseil des ministres son texte , avant une arrivée à l'Assemblée nationale le 30 janvier, vivement contestée par les syndicats, la gauche, le Rassemblement national, mais aussi une grande partie des Français, qui ont massivement manifesté contre le 19 janvier dernier. Mais quels seront réellement les effets concrets de cette réforme ? Les Échos dévoilent ce lundi l'étude d'impact qui accompagne le texte présenté aux ministres ce lundi. Âge des départs, hausse des pensions, inégalités femmes-hommes... Voici ce qu'il faut en retenir.

• Âge de départ : hausse "relativement contenue"

La question du report de l'âge de départ légal de 62 à 64 ans cristallise notamment les tensions, mais la hausse effective devrait être "relativement contenue", selon cette étude, en raison de la "hausse spontanée" de l'âge moyen de départ en retraite en l'absence de réforme , et par le poids des départs anticipés à la retraite accordés aux Français considérés comme inaptes et invalides ou aux "carrières longues".

Dans le détail, les Français nés en 1962 devraient partir en moyenne un mois plus tard, ceux nés en 1966 six mois plus tard, ceux nés à 1972 sept mois plus tard et ceux nés en 1980 six mois plus tard.

L'âge de départ à la retraite augmente toutefois modérément pour les "carrières longues" , le nouveau dispositif prévoyant une durée de cotisation minimale de 44 ans (contre 43 ans pour les autres Français). L'étude estime ainsi que l'âge de départ à la retraite de ces derniers va augmenter à 61,6 ans contre 60,8 ans avant la réforme pour la génération 1972.

• Âge de départ : les femmes plus impactées que les hommes

L'étude d'impact prévoit un relèvement de l'âge de départ lié à la réforme de sept mois en moyenne pour les femmes, contre cinq mois pour les hommes . Dans le détail, les femmes nées en 1972 verront leur âge moyen de départ augmenter de neuf mois en moyenne contre cinq pour les hommes de la même génération, et celles nées en 1980 partiraient huit mois plus tard contre quatre mois pour les hommes.

"Les inégalités de retraite que l'on constate entre les femmes et les hommes ne sont pas liées au système de retraite en lui-même, mais à la différence de carrière professionnelle entre les hommes et les femmes", a commenté Olivier Dussopt, ministre du Travail, invité lundi matin sur CNews. La carrière des femmes, parfois qualifiée de "hachée", est en effet marquée par plus d'irrégularités que celle des hommes, en raison notamment de la maternité.

• Le montant moyen des pensions devrait légèrement augmenter

La pension moyenne doit progresser de 0,3 % pour les Français nés en 1962, de 0,6 % pour ceux de 1966 et de 1,5 % pour ceux de 1972. Dans le détail, l'augmentation sera beaucoup plus importante pour les Français les plus modestes, grâce à la revalorisation du montant minimal à 85% du SMIC net, qui devrait bénéficier à 1,8 million de retraités. Cette mesure devrait conduire à une hausse des pensions de 3% à 4,5% pour les 20% des Français avec les pensions les plus basses. La hausse des pensions sera inférieure à 1 % pour les 20 % des pensions les plus élevées.

Par ailleurs, l'amélioration de la pension est "nettement plus marquée" pour les femmes , à cause notamment du plus gros décalage de départ à la retraite que les hommes, selon l'étude d'impact (1 % pour la génération 1966 et 2,2 % pour la génération 1972 contre une hausse de 0,2 % et 0,9 % pour les hommes). Représentant 60% des petites pensions, elles vont par ailleurs être logiquement plus nombreuses à profiter de la revalorisation.