Réduction du délai de jouissance pour les SCPI de Fiducial Gérance

À un moment où la collecte des SCPI a tendance à ralentir de façon générale sur le marché, certains gérants font le choix de raccourcir les délais de jouissance de leurs fonds pour mettre toutes les chances commerciales de leur côté face à des placements financiers dont la rémunération s’est rapprochée de celle des SCPI suite à la hausse significative des taux d’intérêt. C’est le cas de Fiducial Gérance qui, à partir du 1er janvier 2024, annonce « harmoniser » le délai de jouissance de ses cinq SCPI à capital variable. Dans la pratique, l’ensemble de ces délais sont réduits d’un facteur 3 à 5, c’est-à-dire le 1er jour du 2ème mois suivant la souscription au lieu du 1er jour du 4ème mois ou du 6ème mois, selon les véhicules.

Une demande qui répond aux exigences du marché

Les SCPI de Fiducial Gérance qui bénéficient de la réduction drastique de leur délai de jouissance depuis le 1er janvier 2024 sont :

Buroboutic Métropoles ;

Ficommerce Proximité ;

Sélectipierre 2 – Paris ;

Pierre Expansion Santé ;

Logipierre 3 Résidences Services.

Pour rappel, le délai de jouissance désigne l’intervalle temporel qui sépare la date de souscription du produit et la perception des premiers dividendes .

« La réduction significative des délais de jouissance est une nouvelle positive car elle répond aux exigences du marché et aux besoins des investisseurs de la perception plus rapide des fruits de leur placement », résume la société de gestion Fiducial Gérance dans son communiqué. Une façon d’officialiser la compétition plus féroce qu’il y a aujourd’hui entre les sociétés de gestion de SCPI pour attirer les épargnants et préserver une collecte positive.

En effet, le meilleur moyen de lutter contre l’illiquidité de ce placement – un handicap que subissent aujourd’hui certains véhicules du marché – est de booster par tous les moyens la collecte auprès de nouveaux investisseurs. Outre la performance intrinsèque des produits et les frais appliqués qui sont également des critères importants pour sélectionner ce type de placements, le délai de jouissance des SCPI est un élément que regardent de plus en plus les épargnants car il n’y en a pas sur les produits financiers . Par exemple, un taux de rendement affiché de 5% sur une SCPI peut sembler attractif, mais il va être significativement rogné sur la première année de détention si le délai de jouissance est trop élevé.

Une division par 3 ou 5 des délais de jouissance des SCPI à capital variable de Fiducial Gérance

Le délai de jouissance d’une SCPI est déterminé dans le cadre de sa documentation réglementaire par la société de gestion. Typiquement, il varie entre 3 et 6 mois sur la plupart des fonds du marché . Concernant les cinq véhicules à capital variable de Fiducial Gérance, deux d’entre eux avaient un délai de jouissance de 3 mois jusqu’à fin 2023 (1er jour du 4ème mois après la date de souscription), les trois autres ayant un délai de jouissance de 5 mois (1er jour du 6ème mois).

En faisant passer ces cinq SCPI sur un délai de jouissance raccourci à 1 mois (1er jour du 2ème mois), Fiducial Gérance frappe fort puisque cela représente une division par 3 (respectivement par 5) du délai qui était en vigueur avant le 1er janvier 2024.

Le tableau suivant synthétise les anciens et nouveaux délais de jouissance sur les 5 SCPI concernées :