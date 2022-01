Entre des prix moyens qui ne cessent de progresser et des taux d’intérêt qui ne font que baisser, les Français ont statué : ils continuent à acheter ! Et même de façon quasi frénétique… La Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) indiquait dans son bilan 2021, que quasiment 1.200.000 transactions s’étaient opérées dans l’Hexagone l’année passée : un record absolu !

Record du nombre de transactions immobilières en 2021 / iStock-legna69

Un « effet rattrapage 2021 », appelé à se tasser ?

Le marché immobilier était déjà en pleine forme en 2019 avec 1 067 000 ventes. En 2021, il a explosé. Entre les deux, il y a eu l’année 2020 et son lot de ralentissements sur tous les fronts, qui à « légèrement » contrarié la dynamique. En effet « seulement » 1 024 000 ventes étaient enregistrées ; soit une régression de 4% par rapport à l’année précédente. Cette baisse - somme toute légère - témoigne d’une belle résilience du marché, au vu des différents freins que connaissaient alors les acheteurs et vendeurs (confinements, restrictions de déplacement, crainte du virus etc.). Quoi qu’il en soit, les projets non menés à terme en 2020 se sont - selon l’analyse du Conseil supérieur du notariat - déplacés sur l’année 2021. Frédéric Violeau, notaire en charge des statistiques immobilières nationales, qualifiait d’ailleurs la progression remarquable enregistrée sur 2021 de phénomènes « de rattrapage » et « d’accélération », consécutifs aux confinements. Selon lui, la tendance haussière devrait donc, à terme, s’estomper, amenant le volume des transactions à se tasser, pour retrouver un niveau identique à celui de 2019.

Un « exode rural » qui permet un rééquilibrage territorial

Un « effet Covid » a indubitablement provoqué chez beaucoup de citadins des envies de « plus grand », « plus près de la nature », « plus responsable », ce qui a modifié le paysage de l’offre et de la demande immobilières en France. Phénomène confirmé par Jean marc Torrolion, le Président de la FNAIM : « Si l’exode urbain annoncé par de nombreux observateurs reste discutable par son ampleur réelle, il est indéniable que la demande des Français en matière de logement a évoluée. La tendance des dernières années qui était celle de la métropolisation à marche forcée, soutenue par les pouvoirs publics qui y voyaient l’avenir de l’organisation territoriale, est battue en brèche. Les Français se tournent vers les villes périphériques et les zones rurales (lorsque c’est possible pour eux), préférant jouir d’espaces plus grands, plus proches de la nature, quitte à augmenter les temps de trajet. » Résultat… La hausse importante des prix de l’immobilier qui s’est poursuivie en 2021 (+ 7%) a été principalement portée par l’augmentation du prix des maisons : + 8,1% en 2021 contre + 6,6% en 2020 et + 3,3% en 2019. De même, les prix des villes les plus dynamiques – Paris en tête - ont marqué le pas, tandis qu’ils affichaient une hausse de +8,4% dans les villes moyennes et explosaient dans les stations balnéaires, avec une hausse historique 12,2% !