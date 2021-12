Cette année, le secteur de l’assurance vie a connu un mois d’octobre record. Les Français sont de plus en plus nombreux à choisir cette solution à la place du Livret A.

Record de collecte de l’assurance vie en octobre / iStock-MicroStockHub

L’assurance vie en résumé

Lorsque l’on souscrit un contrat d’assurance vie, on s’engage à payer des primes (périodiques fixes, à versements libres ou prime unique versée à la signature du contrat) ainsi que des frais (de dossier, de gestion…). L’assuré perçoit quant à lui une rémunération qui dépend de son contrat. Il peut ainsi s’agir d’un contrat en euros, d’un contrat en unités de compte (UC) ou bien, enfin, d’un contrat multi-supports qui associe les euros et les unités de compte. Il existe également le contrat euro-croissance. Il est possible de racheter totalement ou partiellement son contrat avant le terme de ce dernier afin de retirer les capitaux. On peut aussi choisir de demander une avance. À la fin du contrat, l’assuré reçoit un capital ou une rente. S’il est décédé, c’est son bénéficiaire qui perçoit la rente/le capital. Il est aussi possible d’opter pour le transfert vers un autre contrat ou vers un PER (plan d’épargne retraite).

Les Français se tournent vers l’assurance vie

L’année 2021 semble être celle de l’assurance vie. En effet, selon les nombres publiés par la FFA (Fédération française de l’assurance), sur le seul mois d’octobre, plus de 13milliards d’euros (13,2 exactement) de versements ont été enregistrés. C’est un record pour un mois d’octobre. Cela représente ainsi 2,3milliards d’euros de plus qu’en octobre 2020 et 1,1 milliard d’euros de plus qu’en octobre 2019. C’est la cinquième fois cette année que les cotisations en assurance vie dépassent les 13milliards d’euros. Les prestations (soit, les retraits) ont atteint les 10,5 milliards d’euros. Dans le détail, il y a eu 8,20milliards d’euros de versements sur les fonds euros contre cinqmilliards sur les unités de compte. La collecte nette est quant à elle de 2,7milliards d’euros, un niveau non atteint depuis septembre 2019. Elle est supérieure de 2,4 milliards d’euros à celle d’octobre 2020 et de 1,1milliard d’euros à celle d’octobre 2019. À la fin du mois d’octobre, l’encours global des contrats d’assurance vie atteignait 1861 milliards d’euros soit une hausse de 6% par rapport à octobre 2020. Pour la FFA, la bonne santé de l’assurance vie est synonyme de relance durable de l’économie française.

Le Livret A en souffrance

S’il y en a bien un qui subit les conséquences du succès de l’assurance vie, c’est le Livret A qui, également au mois d’octobre 2021, a atteint les troismilliards d’euros de décollecte. Le Livret A est actuellement rémunéré à un taux de 0,5%, taux qui sera revu à la hausse à compter de janvier 2022 comme annoncé par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. On peut s’attendre à un taux compris entre 0,6% et 0,8%. Livret A, assurance vie… Pour quelle solution avez-vous opté?