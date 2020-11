Reconfinement: les déménagements avec vos proches sont autorisés

Après les avoir interdits, le gouvernement tolère les déménagements entre particuliers s'ils ne mobilisent pas plus de six personnes.

C'est une discrète modification que le gouvernement a opérée qui risque de faire plaisir à plusieurs Français. Jusque-là interdits, les déménagements avec vos proches (amis ou famille) sont désormais autorisés. Le ministère du Logement précise, sur son site Internet, qu'ils ne doivent pas «mobiliser plus de six personnes au maximum (personnes déménageant comprises). Ces personnes ne doivent pas nécessairement relever du même foyer ou domicile».

Sachez, par ailleurs, que la case à cocher dans votre attestation de déplacement dérogatoire, en cas de contrôle, est le «motif familial impérieux». Vous devrez également vous munir d'un justificatif: par exemple, un acte de vente si vous êtes propriétaire ou un nouveau bail si vous êtes locataire.

Dans un premier temps, le gouvernement avait interdit la possibilité de faire appel aux proches, afin «d'éviter de multiplier les déplacements». Un argument repris pour justifier l'interdiction des visites de logements. «Si on multiplie les contacts et les déplacements, le virus circule trop», affirmait encore Emmanuelle Wargon, ministre chargée du Logement ce mardi sur BFM.

Les visites, même à moins de six, sont interdites

Et pourtant, les déménagements entre amis ou avec sa famille sont désormais possibles, au contraire des visites de logements qui, même à moins de six, sont toujours proscrites. Au grand dam des professionnels qui ont adressé une lettre ouverte au gouvernement et à laquelle la ministre a donc adressé un refus. Cette réponse négative est d'autant plus surprenante qu'il est rare de visiter un logement avec autant de monde que lors d'un déménagement.

Quoi qu'il en soit, ce feu vert du gouvernement ne manquera pas de rassurer les Français qui avaient prévu de changer de logement et qui s'inquiétaient que les déménagements soient possibles, jusque-là, soit tout seul soit via des professionnels. À moins d'avoir seulement deux ou trois meubles à transporter, le premier risquait d'être très compliqué voire impossible. Quant au second, il n'est pas à la portée de tout le monde d'un point de vue financier. À moins de déménager dans la même rue.