Ralentissement de l’investissement en immobilier résidentiel au T2 2022 selon ImmoStat

ImmoStat a récemment publié le bilan semestriel du marché de l’investissement en immobilier résidentiel français. C’est l’occasion pour BNP Paribas Real Estate, un des 4 membres de ce GIE (avec CBRE, DTZ et JLL), de faire le point sur l’évolution de ce marché au 1er semestre 2022 à l’aune du contexte géopolitique actuel, et d’en dresser les perspectives.

Investissement en immobilier résidentiel : un second trimestre fortement ralenti après un début d’année euphorique

Alors que plus de 3 milliards € avaient été investis sur le segment de l’immobilier résidentiel au cours du 1er trimestre -un chiffre exceptionnellement élevé-, le second trimestre de cette année a logiquement connu une retombée de l’activité, sans doute amplifiée par les fortes incertitudes macroéconomiques induites par la guerre en Ukraine. Ce sont ainsi seulement 566 millions € qui ont été engagés par les investisseurs sur ce marché au cours du 2ème trimestre 2022.

« Plusieurs portefeuilles importants devraient néanmoins être finalisés au cours du 2ème semestre, permettant un rattrapage en fin d’année. Sur le 1er semestre 2022, ce sont près de 3,7 milliards d’euros qui ont été investis, ce qui démontre l’attrait de cette classe d’actifs solide dans un contexte économique incertain. Ainsi, le Résidentiel confirme une fois de plus sa résilience » détaille Jean-François Morineau, Directeur Général Délégué Conseil Habitation et Hospitality de BNP Paribas Real Estate.

Logement classique et intermédiaire : plus de 3 milliards € investis au 1er semestre

Pour donner la mesure de la performance réalisée au 1er trimestre, qui fait bien plus que compenser le faible chiffre enregistré au second trimestre, ImmoStat estime que les volumes investis en logement classique sont en hausse de 48% au 1er semestre 2022 par rapport à la même période de l’année précédente, à 3 milliards €. Une transaction géante explique pour grande partie le chiffre global : la cession du portefeuille Lamartine par CDC Habitat à CNP Assurances pour 2,4 milliards € au cours du 1er trimestre 2022. Par comparaison, la plus grosse opération observée au 2nd trimestre fait pâle figure : il s’agit de l’achat par CZ Invest d’un immeuble résidentiel situé dans le 16ème arrondissement de Paris, pour 56 millions €, auprès d’une indivision familiale. Sur ce même second trimestre, ImmoStat n’a observé qu’une seule transaction concernant le segment du logement intermédiaire pour 10 millions €, alors que les années 2020 et 2021 avaient pourtant été particulièrement actives sur cette typologie d’immobilier.

Résidentiel géré : 640 millions € engagés sur les 6 premiers mois de l’année

Selon ImmoStat, la dynamique affichée par le segment du Résidentiel géré est très forte au 1er semestre 2022, avec un doublement des volumes observés par rapport à S1 2021.

Deux créneaux tirent le marché sur cette période : les résidences seniors -avec 333 millions € engagés- et les résidences étudiantes (263 millions € investis). ImmoStat retient en particulier l’acquisition par le groupe Abrdn d’une résidence étudiante à Cergy pour 107 millions € auprès de Cardinal.

Par contraste, le segment du « Coliving » ralentit fortement au 1er semestre 2022 avec 4 transactions pour seulement 43 millions €, alors que plus de 150 millions € avaient été engagés sur cette typologie d’immobilier au 1er semestre 2021.