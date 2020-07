Qui sont ceux qui peuvent obtenir des masques gratuitement ?

«L'État n'a pas vocation à payer des masques pour tout le monde tout le temps.» (Crédits photo : Unsplash - David Veksler )

Le port du masque, rendu obligatoire dans les espaces publics clos, n'implique pas sa gratuité. Mais il existe des exceptions.

«L'État n'a pas vocation à payer des masques pour tout le monde tout le temps.» Mardi soir, sur le plateau du 20h de TF1, Emmanuel Macron s'est opposé à une proposition récurrente de certains députés de l'opposition: rendre les masques gratuits, pour tous. Pour autant, cette règle édictée par le chef de l'État connaît bon nombre d'exceptions. Certaines catégories de personnes peuvent y avoir accès dans le cadre d'une «politique sociale» qu'il a appelée de ses vœux. Passage en revue.

Les plus précaires

Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué ce mardi qu'il comptait «réenclencher la distribution de masques gratuits» pour les personnes «les plus précaires».

Olivier Véran a précisé que les personnes qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire seraient concernées. C'est également le cas, depuis le confinement, des personnes qui bénéficient de l'Aide médicale d'État (AME). Deux millions de personnes pourront ainsi se faire rembourser par l'Assurance maladie.

Les personnes présentant des fragilités de santé

Le masque, lorsqu'il est prescrit par un médecin, peut également être remboursé aux personnes qui sont «porteuses de fragilités» de santé, a indiqué le ministre de la Santé. Quelque 2 millions de personnes sont ainsi concernées et peuvent bénéficier de masques chirurgicaux, distribués depuis le déconfinement,

Cette mesure fait suite à un avis de la Haute autorité de la Santé, et prévoit la distribution d'une marque précise de masques: les Assanis, fabriqués par le laboratoire Majorelle. Les personnes «à risque», à savoir les plus de 70 ans, les malades cardiaques, atteints de pathologies respiratoires et les diabétiques bénéficiant du régime en Affection longue durée (ALD) peuvent ainsi bénéficier de 10 masques hebdomadaires.

Les personnes atteintes du Covid-19

Les personnes touchées par le Covid-19 peuvent également obtenir des masques «sur prescription médicale et sur présentation d'un résultat positif à un test virologique Covid-19», indique une note du ministère de la Santé. Ces personnes ont droit à 28 unités pour 2 semaines. Ils doivent être délivrés en une seule fois.

Cette mesure concerne également leurs «contacts», selon le site ameli.fr. Sont ainsi éligibles les personnes qui vivent dans le même domicile que le patient contaminé et celles qui ont eu «un contact avec le patient dans 48 heures précédant l'apparition des premiers symptômes».

Les professionnels de santé

Les soignants libéraux peuvent obtenir gratuitement un certain nombre de masques en fonction de leur profession. Les médecins, dentistes, infirmiers, ont ainsi droit à 24 masques chirurgicaux ou de type FFP2x chaque semaine. Les pharmaciens, kinés, sages-femmes peuvent, eux, en obtenir 18.

Les salariés de l'aide à domicile peuvent eux obtenir 15 masques par semaine et les autres professions - comme les opticiens, pédicures, et psychologues - ont droit à 12 masques par semaine.

Les travailleurs en entreprise

Lorsqu'un employeur ne peut garantir le respect des gestes barrières (et notamment la distanciation sociale d'un mètre entre les salariés), il a l'obligation de fournir des masques chirurgicaux ou alternatifs à ses salariés. Dans ces circonstances, l'État n'entre pas en jeu mais le salarié bénéficie tout de même de masques gratuits.

Cette obligation vaut également lorsque l'employeur décide, par sûreté, d'imposer le port du masque à ses salariés.

Les lycéens franciliens

La présidente LR de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a indiqué ce mercredi que deux masques lavables en tissu seraient distribués à chaque lycéen francilien à la rentrée scolaire.

Nous donnerons deux masques en tissu gratuits pour la rentrée aux 500.000 lycéens d'Île-de-France", précise Valérie Pécresse, soit une distribution d'un million de masques au total. «Cela fait un gros budget pour les familles de devoir acheter des masques tous les jours», fait valoir l'ancienne ministre. Ce coût peut en effet atteindre 300 euros par mois pour une famille avec deux enfants.