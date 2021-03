En cette année 2021, de nouvelles réglementations entrent en vigueur pour les automobilistes. Malus, bonus écologique, prime à la conversation, tarif des péages d'autoroutes, achat d'un véhicule d'occasion... tour d'horizon des principaux changements auxquels vous attendre.

Quels changements pour les automobilistes en 2021 - iStock-narvikk

Les dispositifs du malus et du bonus modifiés

Prime à la conversion

Nouveaux tarifs d'autoroutes, nouveaux radars

Crédit d'impôt pour l'installation d'une borne de recharge électrique

Les nouvelles Zones à Faibles Emissions (ZFE)

L'obligation de pneus neige

Le malus écologique compte parmi les grands changements pour cette année avec une modification qui le rend désormais plus pénalisant. Le dispositif est à la fois élargi mais également alourdi puisque le montant maximal est dorénavant de 30 000€ contre 20 000€. Et il s'applique désormais pour les véhicules émettant des émissions de CO2 de 133g/KM contre 138g/km jusqu'à présent. Dans le même temps, le bonus écologique est quant à lui prolongé, alors qu'il devait disparaître en début d'année. Vous pouvez ainsi bénéficier d'une aide de l'Etat allant jusqu'à 7 000€ pour l'achat d'un véhicule électrique neuf dont la valeur n'excède pas 45 000€. Passé ce seuil, le bonus s'applique toujours ; son montant étant de 5 000€ pour l'achat d'un véhicule électrique neuf dont la valeur est comprise entre 45 000€ et 60 000€. L'achat d'un véhicule électrique d'occasion - âgé d'au moins deux années - fait également l'objet d'un coup de pouce de la part de l'Etat. Son montant est de 1 000€.Vous avez par ailleurs la possibilité d'alléger le coût du remplacement de votre ancienne voiture grâce à la prime à la conversion. Si vous achetez un véhicule d'occasion essence ou diesel moins polluant que votre ancien véhicule, vous pouvez prétendre à bénéficier de la prime, pour un montant de 1 000€. A noter : le dispositif est réservé à ceux et celles dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 13 489€ par part.Circuler sur les autoroutes de France coûtera plus cher en 2021 qu'en 2020. Les tarifs des péages vont en effet augmenter de 0,37% après avoir déjà augmenté de 0,85% l'an passé. Qui plus est, de nouveaux radars vont apparaître dans les villes de France. Ces radars embarqués à bord de voiture banalisées ou intégrés dans du mobilier urbain vont pouvoir sanctionner les excès de vitesse mais également d'autres infractions au Code de la route. Ne pas respecter l'arrêt à un stop, franchir un feu rouge, téléphoner au volant ou encore ne pas céder le passage à un piéton seront automatiquement sanctionnés grâce à ces nouveaux radars.Si vous envisagez de faire installer une borne de recharge pour votre véhicule électrique, sachez que vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt allant jusqu'à 75% du montant de l'équipement.Les Zones à Faibles Emissions (ZFE) sont des quartiers dans lesquels les véhicules les plus polluants (vignettes Crit'Air 3, 4 et 5) font l'objet de restrictions de circulation dès que des pics de pollution sont constatés. En 2021, 7 nouvelles villes instaurent des ZFE : Montpellier, Nice, Rouen, Toulon, Toulouse, Strasbourg et Aix-Marseille.Les pneus hiver, appelés également "pneus neige", deviennent à présent obligatoires dans près d'une cinquantaine de communes situées en montagne. L'installation de chaînes est par ailleurs autorisée. L'obligation entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021 et prendra fin chaque année au 31 mars.