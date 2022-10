Quelles sont les villes les plus attractives pour les actifs ? Le palmarès de LinkedIn

LinkedIn vient de publier un classement des villes françaises les plus attractives pour les actifs. Photo d'illustration. (QuinceCreative / Pixabay)

Le réseau social professionnel LinkedIn a établi son classement des villes les plus attractives pour les actifs entre 2021 et 2022. Il s’avère que Pau (Pyrénées-Atlantiques) arrive en tête, suivie de Nice (Alpes-Maritimes) et Bordeaux (Gironde). Le Top 5 est complété par Lorient (Morbihan) et Montpellier (Hérault), rapporte Le Parisien qui relaie ce palmarès.

« Nous avons pris en compte le nombre de membres qui ont changé leur localisation sur leur profil entre septembre 2021 et août 2022 » , a expliqué une data reporter chez LinkedIn Actualités. Le réseau a ensuite calculé le ratio entre le nombre d’arrivées et le nombre de départs

Pau et Lorient créent la surprise

Pau et Lorient font figure de surprise dans ce palmarès. Pau, une ville de 75 000 habitants, attire notamment grâce à sa situation géographique : Bordeaux et Toulouse accessibles en moins de 2 h de voiture, à 1 h 30 de la mer et des pistes de ski, etc. Le bassin d’emploi de l’agglomération est également dynamique avec un taux de chômage de 5,8 % inférieur à la moyenne nationale. La ville profite enfin d'un secteur touristique florissant avec plus de 5 millions de visiteurs par an.

Lorient et ses 57 567 habitants jouissent aussi d'une situation géographique privilégiée en bord de mer. Le taux de chômage est relativement bas (6,3 %) et l’économie maritime dynamique.

Dans ce classement LinkedIn, Marseille, Nantes, Rennes, Toulouse et Paris complètent le Top 10.