«Quelles décisions prendre pour nos placements avec le Covid ?» : nos conseils à Philippe et Anne

Le Revenu conseille une famille pour ses placements. (© Agefotostock)

Philippe et Anne veulent adapter leur patrimoine au nouveau contexte. Nous leur conseillons de revoir leurs placements retraite et de privilégier la Bourse dans la durée.

Philippe et Anne reviennent de l'île d'Oléron, en Charente-Maritime. Comme chaque année, ils y ont passé quinze jours début juillet. Quinze jours de sport (tennis et golf), de baignade et de détente avec Julia, leur fille aînée, et Louis, leur petit-fils. «Du pur bonheur», exulte Philippe.

Le couple avait bien besoin de vacances après huit semaines de confinement. L'absence de liberté, l'impossibilité de serrer leurs proches dans les bras, la peur d'attraper le Covid : tout cela mis bout à bout avait fini par plomber leur moral. Sans parler des projets remis à plus tard, comme leur voyage aux Seychelles pour leurs trente ans de mariage initialement prévu en avril dernier.

Sur le plan professionnel, le printemps a aussi été difficile. Dermatologue libéral, Philippe n'était pas en première ligne, mais la fermeture de son cabinet («Je ne gérais que les urgences») s'est traduite par une perte de sèche de revenu. Mère au foyer, Anne a dû mettre, comme tout le monde, sa vie sociale et associative entre parenthèses. Une épreuve pour cette pétillante quinquagénaire débordante d'énergie.

Ils ont contacté le Revenu pour qu'on les aide à réorganiser leur patrimoine après le Covid. Chargé des finances du couple, Philippe a besoin d'être rassuré. L'absence de rendement des placements sécurisés et l'absolue nécessité de prendre des risques pour dégager de la