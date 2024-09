Quelles aides pour un déménagement ?-iStock-Lordn.jpg

La prime de déménagement

La prime de déménagement est une aide sociale accordée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Elle s'adresse aux familles nombreuses qui déménagent en raison de l'agrandissement de leur foyer. Pour en bénéficier, plusieurs conditions doivent être remplies : avoir au moins trois enfants à charge, être éligible à l’Aide Personnalisée au Logement (APL) ou à l’Allocation de Logement Familiale (ALF) pour le nouveau logement, et déménager dans une période définie en fonction de la grossesse et de l'âge des enfants. Le montant de la prime dépend des frais réellement engagés pour le déménagement, avec un plafond de 1 119,46 euros pour trois enfants, majoré de 93,29 euros par enfant supplémentaire. Cette demande doit être effectuée dans les six mois suivant le déménagement, accompagnée de justificatifs de dépenses.

Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL)

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est une aide destinée aux personnes en difficulté financière. Géré au niveau départemental, le FSL peut couvrir non seulement les frais de déménagement, mais aussi ceux liés à l'installation dans un nouveau logement, tels que le dépôt de garantie, les frais d'agence, le premier loyer, et l’assurance habitation. Les critères d'attribution et le montant de l'aide varient selon les départements, et celle-ci peut prendre la forme d'une subvention ou d'un prêt. Pour faire une demande, il est nécessaire de contacter un assistant social, qui se chargera de monter le dossier.

AGRI-MOBILITÉ et MOBILI-PASS pour les salariés

Si vous êtes salarié, plusieurs dispositifs d’aide au déménagement peuvent s’appliquer selon votre secteur d’activité. AGRI-MOBILITÉ est une aide proposée aux salariés du secteur agricole pour les accompagner dans leur mobilité professionnelle. Elle peut aller jusqu'à 3 200 euros, mais attention, ce dispositif prend fin le 13 septembre 2024. MOBILI-PASS, quant à elle, s'adresse aux salariés du secteur privé non agricole en cas de mobilité professionnelle. Elle permet de financer les frais liés à la recherche de logement et à l’installation, mais l’enveloppe budgétaire pour 2023 étant épuisée, aucune nouvelle demande n’est acceptée depuis juillet 2023.

L’Aide à l’installation des personnels de l’État (AIP)

Les fonctionnaires récemment recrutés peuvent bénéficier de l’Aide à l’Installation des Personnels de l’État (AIP), qui couvre une partie des frais de déménagement, de dépôt de garantie, et de premier loyer. Le montant de l’aide varie de 700 à 1 500 euros, selon la situation de l'agent. Cette aide est réservée aux agents contractuels ou titulaires de la fonction publique.

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est une aide destinée aux personnes en situation de handicap pour compenser leur perte d’autonomie. Si vous déménagez vers un logement adapté, cette aide peut couvrir jusqu'à 3 000 euros des frais de déménagement par période de 10 ans.