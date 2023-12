Quelle somme donner à ses enfants et petits-enfants pour Noël ?

Crédit photo : Shutterstock

Pour ceux qui envisagent de transmettre une partie de leur patrimoine à leurs enfants ou petits-enfants, Noël offre une occasion idéale. Cependant, il est essentiel de comprendre les implications fiscales et les meilleures stratégies pour effectuer ces donations.

La période des fêtes est souvent synonyme de générosité et de partage. Pour ceux qui envisagent de transmettre une partie de leur patrimoine à leurs enfants ou petits-enfants, Noël offre une occasion idéale. Cependant, il est essentiel de comprendre les implications fiscales et les meilleures stratégies pour effectuer ces donations. Découvrez les manières les plus judicieuses de faire des dons en famille, tout en respectant les cadres légaux et fiscaux.

Le présent d'usage : une option sans contrainte fiscale

Le présent d'usage est un cadeau offert lors d'occasions spéciales, comme Noël, un anniversaire ou un événement familial marquant. Sa principale caractéristique est qu'il ne nécessite pas de déclaration à l'administration fiscale, et il n'est pas soumis à l'impôt sur les donations.

Pour qu'un cadeau soit considéré comme un présent d'usage, deux conditions essentielles doivent être remplies :

Occasion spéciale : le cadeau doit être offert lors d'une occasion spécifique, telle que Noël.

Raisonnable par rapport aux moyens du donateur : le montant ou la valeur du cadeau doit être en adéquation avec les moyens financiers du donateur. Il n'existe pas de limite chiffrée officielle, mais il est essentiel que le montant soit jugé raisonnable.

L'avantage majeur du présent d'usage est l'absence de formalités administratives. Il n'y a pas de déclaration à faire, ni de droits de donation à payer, rendant le processus simple et direct.

Cependant, il convient d'être prudent. Si l'administration fiscale juge qu'un cadeau est disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine du donateur, elle peut le requalifier en don manuel, soumis à déclaration et taxation.

Le don manuel : la souplesse avec des limites

Le don manuel consiste en la transmission de biens meubles (argent, bijoux, œuvres d'art, etc.) sans formalité particulière au moment de la donation. Contrairement au présent d'usage, le don manuel peut concerner des montants ou des valeurs plus élevés et est susceptible d'être soumis à des règles fiscales spécifiques.

Chaque parent peut donner jusqu'à 100.000 euros à chacun de ses enfants sans payer de droits de succession, ce montant étant renouvelable tous les 15 ans. Pour un grand-parent, l'abattement est de 31.865 euros par petit-enfant, également renouvelable tous les 15 ans.

Ces abattements sont cumulables avec d'autres types de donations, comme le don familial de sommes d'argent, permettant ainsi une transmission plus importante en franchise d'impôt.

Bien que le don manuel puisse initialement se faire sans formalités, il est soumis à déclaration en cas de révélation à l'administration fiscale, par exemple lors du dépôt de la déclaration de succession ou en cas de contrôle.

Il est essentiel de respecter les plafonds d'exonération pour éviter les droits de succession. Une donation excédant ces limites sera taxée selon les barèmes en vigueur.

Le don familial de sommes d'argent : une opportunité spécifique

Ce type de donation permet de transmettre de l'argent en bénéficiant d'un régime fiscal favorable. Il est distinct du don manuel classique et est spécifiquement encadré par la loi pour encourager la transmission de patrimoine au sein des familles.

Le donateur doit être âgé de moins de 80 ans au moment de la donation et le bénéficiaire (donataire) doit être majeur ou émancipé.

Le don doit être effectué en pleine propriété à un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, ou, à défaut de descendance directe, à des neveux et nièces.

Chaque donateur peut donner jusqu'à 31.865 euros tous les 15 ans à chaque bénéficiaire éligible, sans que ces sommes soient soumises aux droits de donation. Cet abattement est cumulable avec celui du don manuel. Par exemple, un parent peut donner à un enfant jusqu'à 131.865 euros (100.000 euros de don manuel + 31.865 euros de don familial) tous les 15 ans sans incidence fiscale.

Bien que le don familial de sommes d'argent bénéficie d'une exonération de droits, il doit être déclaré à l'administration fiscale. Cette déclaration permet de formaliser la donation et d'assurer le suivi des abattements utilisés.

Faire une donation à vos proches à Noël est un geste significatif. En choisissant judicieusement votre type de donation, vous pouvez non seulement faire preuve de générosité, mais aussi optimiser vos avantages fiscaux. Vous pouvez envisager donc de répartir les dons sur plusieurs années pour optimiser les abattements et minimiser l'impact fiscal.