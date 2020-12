Quel rôle ont les grandes agences de notation ?

Elles font un peu la pluie et le beau temps sur les places financières mondiales. Pourtant, elles ne sont qu'une poignée, et il leur arrive même de se tromper ! Qui sont-elles, quel est leur rôle ? On vous dit tout sur les grandes agences internationales de notation...

Quel ro?le ont les grandes agences de notation - iStock-majaiva

Qui sont-elles, d'où viennent-elles ?

Comment fonctionnent-elles ?

Quelles sont leurs limites ?

Les « CRA » (Credit Rating Agency) sont nées aux Etats Unis dans les années 1920, alors que les compagnies ferroviaires émettaient des titres de créances pour financer la construction du chemin de fer qui allait traverser le pays d'Est en Ouest. Leur rôle ? Evaluer la capacité des émetteurs de titres de créance, à honorer leurs dettes (le remboursement du capital plus les intérêts). De nos jours, elles sont toujours omniprésentes dans l'économie planétaire mais leurs notations concernent essentiellement les titres de créances émis par des gouvernements, des entités publiques, ou des sociétés privées. Leur cercle est très fermé : aux Etats Unis, elles s'appellent Moody's Investor Service (Moody's), Standard & Poor's, mais aussi Fitch Ratings (Fitch) - bien que constituée de capitaux français - En Russie, Acra ambitionne de rejoindre les agences d'envergure mondiale... Citons également Inbonis Rating, une société franco-espagnole qui vient d'obtenir un agrément européen.Ces sociétés sont indépendantes et leurs notations sont indispensables pour pouvoir placer les titres auprès des investisseurs institutionnels. Elles évaluent si l'emprunteur est solvable et s'il pourra rembourser ou non sa dette. Les critères utilisés pour évaluer le risque financier d'une structure concernent : Sa rentabilité financière globale, La rentabilité des capitaux investis, Son niveau d'endettement, Sa flexibilité financière, Et, enfin, ses liquidités. Depuis quelques années, pour répondre à des critères sociétaux et environnementaux, les agences de notation s'intéressent aussi aux modes de la gouvernance, et à la responsabilité sociale des entreprises. Les agences expriment leurs avis sous la forme d'une « notation de crédit » (ou credit rating) qui transcrit une évaluation du risque de défaut de l'emprunteur. Chacune des agences possède son propre système de notation, mais globalement, cela rappelle un peu les bancs de l'école primaire : les notes s'établissent de A à D avec des échelons intermédiaires. La meilleure note est AAA. Elle est suivie de AA puis de A ou Aa. Les notes peuvent être amenées à évoluer (elles sont alors «upgradées » ou « downgradées » et le changement est exprimé en « notch »). Tout abaissement d'une notation est généralement précédé d'une mise sous surveillance. Les notations des agences sont déterminantes dans bien des cas : pour les états qui se financent à l'International, mais aussi pour des entreprises qui cherchent un financement ou émettent des obligations sur le marché : plus la note est élevée plus les financements son aisés ... Et les taux d'intérêt faibles !La crise de « subprimes », survenue aux États Unis entre 2007et 2008 a dévoilé des failles dans le fonctionnement des grandes agences de notation. Elles se sont ainsi vu reprocher de n'avoir pas su anticiper les dégradations brutales de la solvabilité des emprunteurs. Leurs méthodes de notation (notamment la part consacrée à chaque indicateur retenu) sont également considérées comme assez opaques. Enfin, certains employés d'agences ont été soupçonnés de conflits d'intérêts...