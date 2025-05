Quel montant épargner chaque mois pour concilier confort et avenir financier ? / iStock.com - sommart

Les recommandations des experts

Selon l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), les Français épargnent en moyenne chaque mois 18 % de leur revenu disponible brut (après impôt sur le revenu et cotisations sociales). Ce pourcentage correspond aux recommandations des experts qui conseillent d’épargner entre 10 et 20 % de ses revenus mensuels. Si vous percevez un salaire de 2 500 € net, par exemple, cela veut dire épargner entre 250 et 500 € chaque mois. Bien entendu, ces pourcentages sont donnés à titre indicatif et vous devez prendre en compte divers éléments dont vos dépenses récurrentes et occasionnelles notamment. Quand les disques de freins de votre voiture seront à remplacer, les 250 € que vous auriez souhaité épargner serviront peut-être à les payer. Note : il y a une différence entre l’épargne de précaution ou sécurisée (qui vous permet de faire face aux imprévus) et l’épargne qui sert à financer des projets comme un voyage, par exemple. Le montant de votre épargne de précaution devrait être égal à environ 3 à 6 mois de dépenses mensuelles. Pour 2 000 € de dépenses par mois, votre épargne de précaution devrait donc être de 6 000 à 12 000 €.

Comment calculer la somme à épargner chaque mois ?

Pour commencer, prenez en compte vos revenus. Ensuite, soustrayez vos différentes dépenses à ces derniers : loyer ou remboursement de prêt immobilier ; factures énergétiques (eau, électricité…) ; factures de cantine/self/garderie ; assurances (habitation, voiture, prêt immobilier…) ; courses ; abonnements divers et variés (Internet, services de streaming, téléphones, magazines…) ; carburant ; impôts mensualisés… Pensez aussi à prendre en considération vos dépenses occasionnelles comme les vêtements et chaussures, l’entretien de vos divers appareils (chaudière, ballon thermodynamique…) et autres. Vous pouvez également définir des objectifs. Vous pouvez par exemple choisir d’épargner 200 € par mois pour anticiper votre retraite, pour acheter une voiture ou encore pour partir en voyage. Si vous souhaitez investir dans l’immobilier, calculez la somme dont vous auriez besoin et voyez en combien de temps vous pourriez l’obtenir en mettant tel ou tel montant de côté chaque mois. Astuce : pour vous aider à savoir quelle somme épargner chaque mois, vous pouvez utiliser un simulateur en ligne.

La règle des 50/30/20

La règle des 50/30/20 a pour objectif d’aider à mieux gérer son budget. 50 % de votre budget mensuel est destiné aux dépenses essentielles. 30 % est consacré aux autres dépenses. 20 % sert à l’épargne et au remboursement de dettes (si vous en avez). Pour un salaire net de 2 500 €, on compte 1 250 € de dépenses essentielles, 750 € de dépenses personnelles et 500 € d’épargne/de remboursement de dettes.

Différentes solutions d’épargne

Livret A, LDDS (livret de développement durable et solidaire), livret populaire, PEL (plan épargne logement), assurance-vie, SCPI… Il existe de multiples solutions d’épargne et de placements. Rapprochez-vous de votre banque ou de votre compagnie d’assurance pour déterminer quelle(s) solution(s) vous conviendrai(en)t le mieux.