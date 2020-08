Le gouvernement annonce la mise en place d'un dispositif historique pour relancer l'emploi des jeunes. Présenté fin juillet par le gouvernement, le plan « un jeune, une solution » devrait permettre l'embauche de 450 000 jeunes d'ici janvier 2021. Décryptage.

Quel dispositif pour l'emploi des jeunes ? / iStock.com - lisafx

Un plan de 6,5 milliards d'euros

Une prime pour les entreprises

Le retour des emplois aidés

50 000 Garanties jeunes supplémentaires

Le Premier ministre, Jean Castex, a dévoilé fin juillet les détails du plan « un jeune, une solution », un dispositif d'envergure pour stimuler l'emploi des jeunes. Un budget de 6,5 milliards d'euros sera affecté à cet ensemble de mesures déployées progressivement sur 2020-2021. Au cœur du dispositif : une aide financière destinée à stimuler l'embauche des jeunes de moins de 25 ans par les entreprises. Le premier ministre a précisé que ce budget s'ajouterait aux 3,5 milliards d'euros habituellement consacrés par l'État à l'emploi des jeunes.Les entreprises qui embaucheront un jeune de moins de 25 ans recruté entre le 1er août 2020 et fin janvier 2021 sur un CDD d'au moins trois mois ou un CDI toucheront une prime de 1 000 euros chaque trimestre, et ce pendant un an maximum. Cette prime prendra la forme d'une compensation de cotisations versée par l'Agence de service et de paiement. Si, lors des négociations, le patronat a obtenu que la prime prenne en compte les jeunes touchant un salaire maximum allant jusqu'à 2 fois le Smic - au lieu de 1,6 fois -, l'âge maximal a été maintenu à 25 ans, alors que le Medef proposait 27 ans. Le montant de l'aide sera doublée pour les TPE-PME qui embaucheront dans les métiers de la transformation écologique des modèles économiques.Ce plan amorce également le retour des emplois aidés, malmenés par Emmanuel Macron à son arrivée à l'Élysée, en 2017. 60 000 Contrats initiative emploi (CEI), qui ciblent spécifiquement les jeunes éloignés du marché de l'emploi, vont être ouverts dans le secteur marchand. 60 000 contrats « Parcours emplois compétences » seront créés dans le secteur public et associatif, en plus des 20 000 initialement programmés par l'exécutif. Le plan du gouvernement prévoit également la mise en place de 35 000 contrats d'insertion par l'activité économique en 2021.Concernant les dispositifs d'accompagnement et d'orientation, le gouvernement promet 50 000 entrées en Garantie jeunes supplémentaires sur l'année 2021, ce qui portera le total à 150 000 places disponibles dans ce parcours de soutien à l'insertion professionnelle. Pour les jeunes bacheliers, le plan prévoit l'ouverture de 10 000 places supplémentaires dans les universités cet automne et 10 000 autres en 2021. 5 700 places supplémentaires seront également créées en BTS. Pour les contrats en alternance, le plan poursuit les aides en vigueur depuis le 1er juillet, à savoir 5 000 euros pour un apprenti ou un contrat de professionnalisation pour un jeune de moins de 18 ans et 8 000 euros pour un jeune majeur. 100 000 places supplémentaires en service civique et 200 000 places supplémentaires en formation seront également ouvertes. Enfin, les jeunes en échec dans l'enseignement supérieur pourront bénéficier de 100 000 nouvelles formations dans les métiers des secteurs de la santé, la transition écologique, le numérique, ainsi que les secteurs prioritaires du plan de relance économique. Le gouvernement vise l'embauche de 450 000 jeunes d'ici six mois, avec un coût estimé à 1,2 milliard d'euros.