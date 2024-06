Quel apport pour un crédit immobilier ?

(Crédits photo : 123 RF)

Vous avez trouvé votre bien idéal ? Félicitations ! Mais pour concrétiser ce projet, vous avez besoin d'un financement ? C'est souvent là que l'apport personnel entre en jeu et qu'il devient pertinent.

L'apport personnel correspond à la somme d'argent que vous apportez en complément du prêt immobilier. Il joue donc souvent un rôle crucial dans l'obtention de votre financement et dans les conditions dont vous pouvez profiter.

Pourquoi les banques préfèrent-elles les clients avec des apports ?

Les banques privilégient généralement les clients disposant d'un apport personnel pour plusieurs raisons.

Indicateur de l'engagement et de la motivation de l'emprunteur

L'apport personnel traduit souvent l'investissement personnel de l'emprunteur dans son projet immobilier.

Plus l'apport est élevé, plus l'emprunteur démontre son implication et sa motivation à concrétiser son acquisition immobilière. Ce sérieux et cette détermination sont des atouts appréciés par les banques, car ils indiquent une plus grande probabilité de remboursement du crédit.

Réduction du risque de non-remboursement

L'apport personnel représente une part du financement non empruntée auprès de la banque, ce qui diminue d'autant le risque de non-remboursement du prêt immobilier pour l'établissement financier.

Démonstration de la capacité d'épargne et d'une gestion financière responsable de l'emprunteur

Un apport personnel conséquent démontre à la banque que l'emprunteur est capable d'épargner et de gérer ses finances de manière responsable. Il démontre ainsi une certaine discipline financière et une aptitude à gérer un budget, réduisant ainsi les risques de comportement irresponsable vis-à-vis du crédit immobilier.

Négociation d'un meilleur taux d'intérêt et de meilleures conditions de crédit

Plus l'apport personnel est élevé, plus le profil de l'emprunteur est jugé favorable par la banque. Cela peut ainsi se traduire par un taux d'intérêt plus avantageux sur le crédit immobilier ou d'autres conditions de crédit plus attractives.

Puisque la banque considère qu'un emprunteur avec un apport important présente un risque moindre de défaut de paiement, cela lui permet de proposer des conditions d'emprunt plus favorables.

Possibilité d'un financement de frais annexes et d'une réduction de l'endettement

L'apport personnel peut également servir à couvrir les frais annexes à l'acquisition du bien immobilier, tels que les frais de notaire, les frais de dossier et les frais d'hypothèque parmi d'autres.

Cela permet ainsi à l'emprunteur de réduire le montant du prêt immobilier nécessaire et de limiter son endettement.

Quel montant d'apport personnel devriez-vous cibler ?

Si certaines banques peuvent accorder un prêt immobilier sans apport, il s'agit de cas rares et spécifiques. En réalité, la plupart des établissements financiers exigent un apport personnel minimum de 10 % du prix du bien immobilier.

Cependant, pour obtenir des conditions d'emprunt plus favorables, il est généralement recommandé de disposer d'un apport plus important, se situant entre 20 % et 30 % du prix du bien.

Comment vous constituer un apport personnel pour votre crédit ?

Si votre apport personnel provient principalement de vos économies et de vos placements, plusieurs solutions s'offrent à vous pour le constituer et l'optimiser.



Épargne personnelle et salariale

L'épargne personnelle est la méthode la plus sûre et la plus progressive pour constituer votre apport. Commencez dès que possible à mettre de l'argent de côté chaque mois, même un petit montant (la régularité est la clé). De plus, cette épargne pourrait vous permettre de placer votre argent pour que vos investissements puissent potentiellement faire grandir vos économies.

Pour cela, il existe divers produits d'épargne disponibles comme le Livret A, le Livret Développement Durable (LDD) et le Livret Epargne Populaire (LEP) pour les livrets généraux, ainsi que le Compte Epargne Logement (CEL) et le Plan Epargne Logement (PEL) pour des livrets dédiés à l'obtention d'un prêt immobilier à un taux avantageux.

Prenez le temps de comparer les taux et les conditions de chaque livret pour choisir le produit le plus adapté à vos besoins et à votre horizon d'investissement. Il est aussi intéressant de noter que certains produits d'épargne bénéficient d'avantages fiscaux.

Si vous travaillez dans une entreprise ayant plus de 50 salariés, vous pouvez aussi débloquer votre épargne salariale pour constituer votre apport personnel dans le but d'acheter votre bien immobilier.

Dons, héritages et prêt familial

Vos proches peuvent aussi vous aider à financer votre apport s'ils le peuvent en vous faisant une donation, en vous léguant un bien mobilier ou encore en vous donnant une somme d'argent. Il est également possible pour vos proches de vous accorder un prêt familial.

Bien sûr, des conditions spécifiques s'appliquent à chacune de ces solutions. Il est donc important de vous renseigner auprès de votre notaire ou de votre banque pour connaître les détails et implications fiscales, juridiques et financières de chaque option.