Que va devenir le manoir de Montretout, après le décès de Jean-Marie Le Pen?

Le clan Le Pen cherche à vendre sa demeure familiale de Montretout, à Saint-Cloud 92). Des visites d’agences immobilières de luxe, en vue d’une estimation, étaient programmées en décembre.

Jean-Marie Le Pen est décédé le 7 janvier à 96 ans . Il laisse un patrimoine immobilier à ses filles dont le manoir de Montretout, à Saint-Cloud (92), qui était devenu la plaque tournante du RN mais aussi un lieu festif. Un château dont il a hérité dans les années 70 après la mort non d’un membre de sa famille mais d’Hubert Lambert , proche du fondateur du Front national. Depuis quelques mois, le clan Le Pen chercherait à vendre le manoir de Montretout.

Ce ne serait pas Jean-Marie Le Pen qui aurait cherché à se séparer de la bâtisse de 633 mètres carrés, n’étant plus en capacité de gérer ses intérêts, mais ses filles. Marine Le Pen détient 12,5% de l’hôtel particulier qu jouit d’un terrain de 4676 mètres carrés, soit 616.800 euros, à travers une Société civile immobilière, «Pavillon de l’Écuyer», selon la dernière déclaration de patrimoine qu’elle a publiée à l’occasion de l’élection présidentielle de 2022. Toutefois, Jean-Marie Le Pen aurait déjà entrevu la possibilité de vendre la prestigieuse demeure. Il est entré en pourparlers avec un investisseur libanais, intéressé par la propriété. La transaction n’a pas pu se réaliser. Pour l’instant.

Estimé à une dizaine de millions d’euros

Des visites d’agences spécialisées dans l’immobilier de luxe étaient programmées en décembre en vue d’une estimation, avant d’être annulées au dernier moment, selon les informations de Cfnews Immo . Peut-être en raison de l’état de santé de Jean-Marie Le Pen, qui s’était dégradé, en fin d’année dernière. Le manoir, qui est estimé à une dizaine de millions d’euros, selon des spécialistes, a déjà été mis en vente en 2006. Il était affiché, à l’époque, à 6,45 millions d’euros.

Si l’avenir du manoir de Montretout n’est pas encore éclairci, la famille Le Pen a déjà vendu sa maison de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine également, pour 2,5 millions d’euros , le 13 novembre 2023, après l’avoir achetée 720.000 euros il y a onze ans. Là aussi, la propriété de la demeure était divisée entre le père et les filles. La moitié de la maison, surnommée La Bonbonnière, appartenait au père et l’autre moitié à Marine Le Pen et à ses sœurs. La présidente du RN à l’Assemblée nationale a donc touché une part de cette plus-value des plus juteuses. L’acquéreur serait une société civile immobilière, détenue à 80% par le financier François Durvye, l’un des conseillers de Marine Le Pen sur les sujets économiques, et à 20% par le milliardaire Pierre-Edouard Stérin, propriétaire d’Otium Capital, fondateur des coffrets cadeaux Smartbox.