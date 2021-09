Apparus à la fin des années 1980 sur les marchés financiers et écartés après la crise des subprimes, les « collateralized debt obligations », communément appelés « CDO » sont fondés sur des opérations de titrisation des actifs. Le point sur ce produit dérivé du crédit hautement controversé.

Que sont les « Collateralized Debt Obligations » ? - iStock-Nadezhda Kozhedub

Une opération de titrisation

Un découpage en tranches

Les avantages de la titrisation

Les risques des CDO

Le CDO, l'acronyme désignant la « collateralized debt obligation », est une structure financière complexe qui consiste à effectuer une opération de titrisation d'actifs de nature variée. Les CDO sont associés à des formes d'asset-backed security, qui sont des produits structurés de crédit. Ils sont constitués d'un portefeuille d'actifs aux revenus fixes ou variables. Les actifs et leurs revenus sont rassemblés au sein d'un seul et unique produit revendu par tranches. L'émetteur rassemble des actifs dans un seul et même bassin, effectue le découpage et revend les parts à de multiples investisseurs. Cette opération de fractionnement a été abondamment utilisée par les banques pour refinancer leurs prêts avant la crise des subprimes, en 2007.Les CDO sont des produits constitués de différentes catégories d'actifs et découpés en tranches représentant plusieurs niveaux de risque pour les investisseurs. La tranche « equity » est la plus risquée, dans la mesure où elle n'a pas d'échéance prédéfinie et offre un rendement lié à la performance du portefeuille. La tranche « mezzanine » n'est quant à elle prélevée que si les pertes éventuelles excèdent le montant de la tranche « equity ». La tranche « financière » supporte les dernières pertes du portefeuille.Ces structures financières ont été conçues par des établissements bancaires pour des investisseurs à partir de différents produits de dettes. La titrisation représente un avantage pour les banques, dans la mesure où le découpage en parts infimes leur permet de rendre le placement accessible aux petits investisseurs et de réduire les coûts de refinancement. L'opération permet également aux petits investisseurs d'accéder à des placements auxquels ils n'auraient pu prétendre sans fractionnement.Les risques afférents à ces produits, s'ils sont répartis entre plusieurs acteurs, n'en sont pas amoindris. De plus, l'opération de titrisation opacifie le système et tend à le rendre plus vulnérable en période de crise. Les CDO, qui contenaient une part de subprimes, ont notamment été les actifs les plus durement impactés durant la crise de 2007. Les pertes massives subies par les investisseurs ont depuis sérieusement remis en question l'utilisation des CDO.