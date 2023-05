Que prévoit le plan vélo annoncé par l’exécutif ?

La pratique du vélo et de la marche est hautement recommandée. Le Gouvernement a d’ailleurs imaginé le plan Vélo et mobilités actives.

Vélo et marche : des solutions vertueuses et avantageuses

Le vélo comme la marche sont des modes de déplacement aux multiples qualités. Moins coûteux qu’un véhicule motorisé ou encore que des trajets en train, bons pour la santé, pour le moral et pour l’environnement… Ils ne manquent en effet pas d’atouts. Le vélo est d’ailleurs de plus en plus utilisé par les particuliers. De 3 % de déplacements à vélo en 2019, nous sommes passés en 2021 à plus de 30 % (+28 %). Il faut dire que, selon les nombre de l’INSEE publiés en 2021, 60 % des trajets domicile-travail font moins de 5 km, ce qui est rapide à faire à vélo (si les routes, entre autres, le permettent). Le vélo électrique a lui aussi de plus en plus de succès avec des ventes en hausse de 29 % entre 2019 et 2020. En 2018, le Gouvernement a proposé un plan national Vélo et mobilités actives (loi d’orientation des mobilités, LOM). Face au succès de celui-ci, un autre a été lancé pour la période 2023-2027.

Un plan, trois objectifs

Le nouveau plan vélo et marche du Gouvernement a trois objectifs : rendre la marche et le vélo encore plus attractifs ; faire du vélo un levier pour l’économie française « en accompagnant l’écosystème des acteurs français » ; rendre le vélo accessible à tout le monde et ce, dès le plus jeune âge. Le plan imaginé par le Gouvernement prévoit le développement de zones cyclables sécurisées. L’objectif est aussi d’accompagner les collectivités pour le financement de projets d’infrastructures cyclables. Il est à noter que depuis 2019, l’État a participé au financement de près d’un millier de projets d’aménagements cyclables (pour 600 territoires). Le montant total des subventions atteint ainsi les 365 millions d’euros. D’ici à 2027, le Gouvernement prévoit d’investir deux milliards d’euros pour son plan vélo et marche. Si on prend en compte les collectivités territoriales, ce sont plus de six milliards d’euros qui vont être investis dans de nouvelles pistes cyclables et autres aides à l’achat d’un vélo. Le communiqué de presse publié à l’occasion de l’annonce de ce nouveau plan précise que le fonds mobilités actives « sera pérennisé à hauteur de 1,25 milliard d’euros » - ce qui correspond à 250 millions d’euros annuels - afin d’accélérer le développement des aménagements cyclables sur l’ensemble du territoire. Le Gouvernement souhaite atteindre les 80 000 km de voies cyclables sécurisées d’ici à 2027 (100 000 km d’ici à 2030). Actuellement, on compte 57 000 km de voies vertes dédiées aux marcheurs et cyclistes.

Plan vélo et marche : informations supplémentaires

Avec son plan, le Gouvernement prévoit aussi de modifier le code de la route afin d’améliorer la circulation des vélos. Former les enfants, augmenter les aides pour les particuliers, prolonger celles déjà mises en place… Ce sont d’autres exemples de ce que prévoit ce plan. L’ensemble des points du Plan vélo et marche 2023-2027 est à retrouver sur le site du Ministère dédié.