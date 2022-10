Que peut vraiment faire le compteur Linky chez vous ?

Le boîtier connecté, qui suscite régulièrement la polémique, est désormais installé dans près d'une habitation sur dix.

On pourrait croire que la révolution du compteur électrique connecté est derrière nous. Depuis les premières expérimentations qui datent de 2010, près de 90 % des foyers abonnés au réseau ont été équipés d'un compteur Linky, soit 34,5 millions de maisons et d'appartements à travers le pays. Pourtant, le petit boîtier vert continue à nourrir le fantasme et suscite régulièrement la polémique. Dernière en date : la modification du pilotage des chauffe-eau électriques pour certains foyers . Le compteur, qui a concentré toutes les critiques, joue pourtant un rôle assez marginal dans le dispositif.

L'usage de Linky est en réalité très encadré. Les épithètes « intelligent » ou « connecté » dont on l'affuble souvent signifient qu'il est capable de décompter avec précision la consommation globale du foyer. Le directeur clients d'Enedis, Éric Salomon, insiste sur le caractère global des mesures prises par le compteur. «Linky est incapable de connaître la consommation différenciée de chaque appareil ou de chaque pièce. Impossible de savoir par exemple si vous regardez beaucoup la télévision ou à quelle fréquence tourne votre four» , explique-t-il.

Données cryptées

Les relevés, si précis soient-ils, sont quantitatifs et non qualitatifs. Cette capacité technologique a permis aux fournisseurs d'électricité de mettre en place une facturation qui repose sur la consommation effective des ménages, et non sur des estimations, comme c'était le cas avant l'ère Linky.

Concrètement, chaque mois, le compteur Linky communique au service informatique d'Enedis la consommation du foyer en KWh. Ces données sont complètement cryptées, selon le cadre fixé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) . «Nous pouvons donc garantir que les données de nos clients ne seront pas hackées» , indique Éric Salomon. Pour remonter jusqu'au service informatique d'Enedis, les données circulent par les câbles du réseau électrique et aucunement par internet, garantie supplémentaire de leur préservation. Une fois parvenues à Enedis, les données sont communiquées aux fournisseurs pour engager la facturation.

» LIRE AUSSI - Enedis, champion des réseaux électriques grâce à Linky

Par défaut, l'installation permet seulement cette communication mensuelle de la consommation électrique du foyer en KWh. «Mais il existe un second schéma plus détaillé, précise le cadre d'Enedis. Le client peut demander que son compteur Linky ne mesure pas tous les mois, mais toutes les semaines, tous les jours et jusqu'à toutes les demi-heures.» Le double consentement du client auprès d'Enedis et de son fournisseur d'électricité est indispensable, martèle Éric Salomon. Et si le client ne donne pas son assentiment, Enedis n'a pas accès à ces relevés de consommation à la demi-heure près. «Les données restent dans le compteur, elles sont la propriété du client» , assure le directeur de la clientèle.

Deux avantages à cette option, d'après Enedis. D'abord le suivi en temps réel de sa consommation facilite l'adoption d'écogestes et les économies d'énergie ; ensuite, il permet aux fournisseurs de proposer des contrats plus adaptés à la consommation effective de leurs clients. «Grâce à Linky, la grille tarifaire des fournisseurs d'électricité contient désormais une dizaine d'index. Les offres, plus élaborées, s'adaptent aux différents clients» , salue Nicolas Goldberg, ingénieur et consultant en énergie chez Colombus Consulting.

Maintenance à distance

Le compteur Linky rend possible la maintenance à distance. En envoyant un simple signal, appelé «ping» , le technicien de maintenance peut réaliser un diagnostic de la panne en quelques minutes au téléphone. Plus besoin de dépêcher le technicien sur place, ce qui constitue un gain de temps et d'argent considérable pour l'usager.

» LIRE AUSSI - Comment le compteur Linky prend le contrôle de votre chauffe-eau

Le compteur Linky facilite également l'autoconsommation. Sa technologie permet de mesurer à la fois l'énergie demandée au réseau, comme n'importe quel compteur électrique, mais aussi celle qui est redistribuée sur le réseau. C'est ce que les spécialistes appellent la bidirectionnalité. Une maison avec des panneaux solaires produit de l'électricité. À l'été, l'électricité produite peut excéder celle qui est consommée ; ce surplus est alors déversé sur le réseau. Il y a quelques années, les maisons en autoconsommation devaient installer deux compteurs électromécaniques. Aujourd'hui, un seul compteur Linky suffit. «Le compteur Linky accompagne la transition énergétique en facilitant les nouveaux usages» , défend Éric Salomon.

Selon Nicolas Goldberg, les compteurs Linky ont «soigné la cécité d'Enedis sur le réseau des particuliers» . La technologie embarquée à l'intérieur de ces boîtes vertes peut détecter une modification du signal électrique de faible ampleur sur le réseau. Les usagers ne s'en rendent pas compte, tant les perturbations sont infimes, mais de telles données permettent à Enedis d'assurer une meilleure maintenance de son réseau. «Avant, la maintenance du réseau se faisait un peu à l'aveugle, en fonction de l'âge des installations» , raconte le spécialiste de l'énergie. Des économies importantes ont été réalisées, qualifiées de «précieuses» par Nicolas Goldberg, qui rappelle qu'Enedis est une filiale d'EDF, entreprise publique.

Sept ans après la campagne de lancement, le compteur Linky souffre pourtant toujours d'une mauvaise réputation. Du fait de la résistance de certains septiques, 3,8 millions de compteurs Linky restent à installer en France.