Quand le mobilier de bureau aide à travailler plus efficacement

La crise sanitaire n’a pas tué le bureau, c’est acquis. Mais pour continuer à attirer, ce lieu doit désormais en offrir plus. Plus d’agrément et de convivialité mais aussi plus d’efficacité.

Moribond, le bureau depuis le Covid? Rien n’est moins sûr, notamment dans les grands centres urbains et Paris en particulier où la demande est plus forte que jamais. Mais si bon nombre de salariés tiennent à retrouver leurs locaux professionnels, ils sont plus exigeants que par le passé sur ce qu’ils doivent y trouver. Steelcase, le spécialiste mondial de l’aménagement des espaces de travail, teste justement dans son nouveau siège parisien certains de ces aménagements et équipements qui correspondent aux attentes du bureau de demain .

«Le bureau va rester une place centrale mais il doit être repensé» , souligne Mickaël Locoh, DG de Steelcase France. Il doit notamment s’adapter à des modes de travail flexible, s’inscrire dans des solutions de flex office de plus en plus utilisées mais aussi permettre la collaboration hybride qui se généralise. Ce concept consiste à associer de façon fluide les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise et ceux qui sont restés chez eux. Mais, surtout, aller au bureau devient pour bon nombre de salariés un choix plutôt qu’une évidence et donc cet espace de travail doit valoir le déplacement.

1400 m² pour 80 salariés

Au terme de diverses enquêtes, Steelcase a identifié cinq grands besoins auxquels le bureau doit répondre. Il y a bien sûr la nécessaire vigilance sur la sécurité sanitaire, il s’agit ensuite de créer un sentiment d’appartenance, mais aussi d’apporter du confort et de l’ergonomie. Il faut enfin que les lieux permettent d’être productif et donne un sentiment d’efficacité tout en gardant une grande liberté car il est important de pouvoir choisir où et comment travailler. Des principes mis en musique dans les 1400 m² de locaux parisiens de l’entreprise. Un espace plus que confortable pour les 80 personnes rattachées au site mais il est vrai que le lieu fait également office de showroom et de laboratoire pour tester l’efficacité des produits et des configurations.

«Il y a eu une période où le bureau était un vecteur d’image, il fallait que ce soit un espace instagrammable, admet Mickaël Locoh. Mais aujourd’hui il est clair que c’est surtout un endroit où l’on travaille mieux même si on peut aussi y faire la fête.» A l’heure de l’open space et du flex-office quasi généralisés, il semble que la demande de petits espaces pour s’isoler soit plus forte que jamais. C’est en out cas ce qu’illustrent les locaux de Steelcase avec la présence de très nombreuses «bulles» à l’acoustique soignée pour réfléchir au calme, téléphoner, réaliser des appels vidéos dans de bonnes conditions... On y retrouve une lampe conçue pour un éclairage classique ou dans un mode «vidéo» afin d’éclairer de façon optimale le visage de celui qui prend la parole dans une téléconférence, lui évitant d’apparaître le teint blafard, comme bon nombre de télétravailleurs. Et à côté des désormais traditionnels caissons rigides, la société propose depuis peu des espaces privatifs sous tente qu’elle décrit comme des «cocons d’intimité visuelle» voire des «abris primitifs réconfortants» .

Tout pour la mobilité

On retrouve, comme dans bon nombre d’entreprises désormais, la possibilité de s’asseoir de différentes manières et à différentes hauteurs au gré des différents postes de travail et lieux plus informels. Un soin particulier a été apporté à l’accompagnement des salariés dans leur mobilité au sein du bureau. Des pieds à roulettes et autres multiprises sont conçus pour déplacer facilement un écran et diverses machines tout en faisant suivre l’alimentation électrique. Et il y a même de grosses batteries mobiles sur un port d’attache donc chacun peut s’emparer grâce à une poignée ergonomique avant de s’installer où l’on veut.

Un peu plus loin, on découvre une table de réunion en forme de trapèze conçue pour optimiser les angles de prise de vue pour des vidéoconférences. Enfin, flex office oblige, un grand écran permet de visualiser en temps réel le plan des bureaux pour savoir lesquels sont libres ou occupés. Une information anonyme que chaque salarié peut fournir en laissant son smartphone se connecter à une application dédiée via la puce NFC équipant le plan de travail.