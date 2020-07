Quand le home staging permet de remettre des logements en location

Très développée pour vendre sa maison ou son appartement, cette technique de réaménagement peut s'avérer efficace pour les propriétaires bailleurs.

Désencombre, dépersonnaliser, remettre au goût du jour... Les émissions de téléréalité immobilière ont beaucoup fait pour populariser le concept de home staging qui doit permettre de redonner une seconde jeunesse à son logement à moindres frais. Et surtout permettre de vendre plus vite et mieux un bien qui peinait jusque-là à trouver preneur. Il se trouve que cette technique se prête également aux logements locatifs qui n'attirent plus assez les locataires.

«Il y a un peu plus de deux ans, j'ai rencontré la responsable de l'agence de home staging Avéo à Tours, explique Caroline Sabard qui dirige une agence Orpi à Joué-lès-Tours. Et ce qu'elle m'a présenté pour nous aider à réduire la vacance locative m'a interpellé.» Sur les 390 logements que gère l'agence Orpi une dizaine ont ainsi eu droit à une intervention. Les budgets sont assez variables, mais la moyenne s'établit à 6000 euros. «Dans notre secteur, le parc immobilier est assez vieillissant, précise Caroline Sabard. Ce sont des immeubles des années 60, en bon état, mais sans cachet particulier. Il s'agit alors de faire ressortir les atouts du bien à moindres frais.»

La demande est plus forte dans les villes moyennes

«Quand j'ai créé le réseau Avéo en 2008, nous étions vraiment centrés sur la vente, mais les problématiques sont rigoureusement les mêmes pour la location», explique Sylvain Rey. Actuellement les interventions sur des locations que ce soit du nu classique, du meublé ou de la location touristique, représentent 30% du chiffre d'affaires du réseau. Et c'est une activité qui restait jusqu'alors en forte croissance (+11% en 2019). À en croire Sylvain Rey, la demande la plus forte se trouve du côté des villes moyennes où la rotation des locations est un peu plus faible et les biens un peu plus abîmés.

Côté budget là aussi, les choses sont comparables avec ce qui se pratique à la vente: compter 0,5 à 4,5 voire 5% de la valeur du bien concerné. «Sur la location, les besoins sont un peu plus spécifiques et on se concentre généralement sur la cuisine et la salle de bains», souligne Sylvain Rey. Mais sur ces interventions à moindre coût, n'y a-t-il pas un risque de travaux réalisés à la va-vite qui vont mécontenter le locataire? «Je fais de la gestion locative depuis 20 ans, souligne Caroline Sabard. Alors évidemment, j'ai bien précisé que si au bout de 6 mois, le locataire vient se plaindre cela n'a aucun intérêt. Nous travaillons en confiance sur ce sujet.» Tout en admettant que ces interventions ne sont pas une garantie que le locataire reste en place plus longtemps, l'agente immobilière estime que les propriétaires y trouve leur compte avec un logement loué en quelques visites seulement et à nouveau au goût du jour.