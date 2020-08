Le 2 juillet dernier, seize banques européennes (dont six françaises) ont dévoilé les grandes lignes d'un projet commun de grande envergure. Son nom : European Payments Initiative (EPI). Son objectif : offrir un standard de paiement paneuropéen solide et pérenne pour remplacer Mastercard et Visa.

Qu'est que l'EPI (European Payments Initiative) ? / iStock.com - bernie_photo

Un projet au long cours

Les grandes lignes

Établir la souveraineté de l'Europe

Des investisseurs confiants

Si elle n'a été officiellement lancée que le 2 juillet dernier, l' « initiative européenne des paiements » est en projet depuis 2018. Seize banques, dont six établissements français y participent activement, en partenariat avec la Commission européenne et la Banque centrale européenne. L'objectif de l'EPI est d'offrir un service de transaction uniforme au sein des pays de l'Union Européenne.EPI sera donc une solution de paiement unique à l'échelle de l'union. En application, elle permettra d'uniformiser les procédures pour simplifier le traitement des transactions et des données. L'initiative devrait concrètement reposer sur une carte bancaire unique, proposée en lieu et place des cartes de paiement actuelles, ainsi qu'un portefeuille numérique et un panel de solutions de paiement entre particuliers. A terme, EPI permettra par exemple à un client d'effectuer une transaction sur internet dans un pays partenaire sans avoir à saisir ses données personnelles. Les transactions entre particuliers pourront être effectuées instantanément sept jours sur sept et à travers l'Europe avec l'adresse mail ou le numéro de téléphone portable du bénéficiaire.L'un des enjeux d'EPI est également d'établir la souveraineté de l'Europe face aux prestataires chinois et aux deux géants américains Visa et Mastercard. Les clients des banques européennes accéderont à un système uniforme et plus sécurisé. Ses investisseurs promettent en effet une sécurité accrue autour de la gestion des données personnelles, rappelant que les normes de sécurité européennes qui régissent la gestion des données personnelles sont plus strictes que celles des États-Unis ou de la Chine.Le budget des banques consacré à l'EPI est actuellement estimé à plusieurs milliards d'euros, issus de financements privés. Les seize banques partenaires ouvrent la porte aux établissements financiers européens qui souhaiteraient se joindre à l'initiative en cours de route. Bruxelles a annoncé la création d'une société intérimaire qui sera responsable des travaux de mise en œuvre pour permettre de proposer la meilleure ergonomie possible. Le début de la phase d'expérimentation de l'EPI est prévu pour 2022. Confiants, les initiateurs du projet visent 60 % des volumes d'échanges monétaires européens d'ici cinq ans.