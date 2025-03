Qu’est-ce que le off market ? / iStock.com - SJPailkar

Une visibilité de mise en vente restreinte

Pour les acheteurs, rechercher un bien immobilier s'avère parfois un véritable parcours du combattant qui peut durer des mois, voire des années. C'est le cas dans les zones tendues où la demande immobilière est supérieure à l'offre (Paris, Marseille, Lyon ou Bordeaux), mais également pour les offres haut de gamme ou atypiques. Les biens intéressants sont à peine mis sur le marché qu'ils trouvent un acquéreur, il faut donc être le premier à dénicher la bonne annonce. Le off market est un canal de vente parallèle et confidentiel. Il concerne des biens mis en vente ou en location sans passer par le biais de promotion classique (vitrines ou sites d'agences, portails immobiliers tels que Leboncoin ou SeLoger, réseaux sociaux…). Ces offres ne sont donc pas visibles par le grand public et sont diffusées en avant-première à un réseau restreint d'acheteurs potentiels triés sur le volet. L'accès aux offres off market se fait souvent par des réseaux spécifiques (agents immobiliers spécialisés, chasseurs de biens, plateformes dédiées…), mais il est également possible par des alertes spécifiques. Le marché du off market reste encore restreint et méconnu, mais il a le vent en poupe (plus de 10 % du marché en 2023).

Le off market : quels avantages ?

Pour les vendeurs, l'un des avantages du off market est la discrétion. Cette approche de vente permet de maîtriser la diffusion de la publicité et d'éviter de trop nombreuses visites. Les biens qui profitent de ce canal de vente, souvent rares et premium, bénéficient d'une valorisation optimisée, ce qui augmente leur attractivité. La confidentialité de la vente est également appréciée par les personnes publiques. Par ailleurs, les biens affichent souvent des prix plus élevés (bien qu'alignés sur le marché traditionnel), et les transactions se font plus rapidement, parfois même sans négociation. Cette stratégie permet également de cibler une certaine clientèle, haut de gamme ou professionnelle. Des invitations personnalisées, visites privées ou événements exclusifs peuvent être organisés par les agents spécialisés. Pour les acheteurs, le off market permet d'avoir accès à des propriétés exclusives non visibles sur le marché classique. La concurrence est limitée par la restriction du nombre d'acheteurs. L'acheteur bénéficie d'une transaction discrète et confidentielle, ce qui favorise une relation privilégiée et personnalisée avec le vendeur. Si le off market a longtemps été réservé aux biens haut de gamme, ce qui reste souvent le cas, il s'étend de plus en plus à des biens classiques. Le concept est attractif et vendeur, et les professionnels sont de plus en plus nombreux à y avoir recours. La preuve en est que la Fédération des Chasseurs Immobiliers a lancé en 2024 une application (APIC) qui recense les biens vendus en off market sur le territoire et qui facilite les échanges entre les professionnels.