Qu’est-ce que le compte-titres ordinaire (CTO) ?-iStock-Sakorn Sukkasemsakorn.jpg

Le CTO en quelques mots

Le « compte-titres ordinaire » (CTO), également appelé « compte-titres » ou « compte d’instruments financiers » est un produit d’épargne sur le moyen-long terme. Il permet aux particuliers qui le souhaitent d’investir des capitaux sur les marchés financiers en acquérant des valeurs mobilières diverses (obligations, actions, fonds, bons, warrants, etc.). Ce type de produit d’épargne s’adresse avant toute chose aux investisseurs qui cherchent à diversifier leurs placements, et qui disposent déjà d’une solide épargne de précaution ainsi que d’une épargne moins exposée à la versatilité des marchés financiers (comme une assurance-vie).

Comment ouvrir un CTO ?

L’ouverture d’un CTO s’effectue dans un établissement bancaire traditionnel, auprès d’un courtier ou d’une banque en ligne. Rattaché à un compte courant, le CTO peut être géré par des professionnels des marchés boursiers (gestion sous mandat) ou directement par le titulaire du compte-titres. À noter : Les opérations d’achat et de vente de titres sont effectuées en débitant ou créditant le compte courant (ou « compte espèces ») du montant des opérations souhaitées. Il peut s’agir d’un compte courant intégralement dédié au CTO ou d’un compte courant utilisé au quotidien.

CTO vs PEA

Le CTO et le PEA (plan épargne actions) présentent des caractéristiques similaires tout en étant bien distincts. Le PEA étant un produit d’épargne réglementé, son cadre est bien plus strict que celui du CTO. Réservé aux investisseurs majeurs domiciliés en France, le PEA « classique » est plafonné à 150 000 euros et ne permet d’acquérir que des actions simples ou titres issus d’entreprises siégeant dans l’Union Européenne. Après 5 ans de détention, le PEA offre cependant une fiscalité plus avantageuse que celle du CTO. Le CTO est quant à lui accessible à tous – les mineurs peuvent ouvrir un CTO avec l’accord de leurs représentants légaux - , non plafonné et permet d'investir sur tous types de titres. De plus, contrairement au PEA, une personne morale peut également posséder plusieurs comptes-titres dans différents établissements bancaires. À noter : Le PEA et le CTO répondent à des objectifs d’épargne différents : un investisseur débutant un projet d’épargne à moyen terme sera plus à l’aise avec un PEA alors qu’un investisseur aguerri cherchant des résultats rapides privilégiera un CTO.

Un choix avisé

CTO ou PEA, investir sur le marché boursier requiert une connaissance des codes et du fonctionnement du marché, ainsi que des risques qui y sont liés. Avant de se lancer, il convient de se renseigner auprès d’un établissement bancaire ou de professionnels du secteur pour évaluer son profil d’investisseur et définir le produit d’épargne le mieux adapté à son projet.