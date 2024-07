Qu’est-ce qu’une carte bancaire virtuelle ? -iStock-Khanchit Khirisutchalual.jpg

Comment obtenir une carte virtuelle ?

Une carte de crédit virtuelle est, dans sa forme la plus simple, une représentation numérique d’une carte de crédit physique. Elle permet aux usagers qui le souhaitent d’effectuer des transactions dématérialisées en ligne ou dans des commerces physiques sans avoir à sortir leur portefeuille. Elle est générée depuis l’espace client d’une banque via un navigateur ou une application mobile. Elle peut être demandée lors de l’ouverture d’un compte bancaire ou en cours d’utilisation. Il existe deux types de cartes virtuelles : certaines directement liées à des cartes physiques, et d’autres, indépendantes, disposant d’un numéro de carte et de codes de sécurité différents. À noter : Les cartes virtuelles ne sont pas émises par tous les établissements bancaires, il convient donc de vérifier que cette option soit disponible.

Comment l’utiliser ?

La carte bancaire virtuelle peut être utile pour régler des achats en magasin sans avoir à transporter son portefeuille ou effectuer des paiements réguliers en ligne, comme des abonnements. Elle est généralement utilisée via des applications de portefeuille mobile comme Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay sur les smartphones ou les montres intelligentes. Le montant de la transaction ainsi que la durée de validité de la carte peuvent être définis directement par l’usager. Lors de la transaction, les informations nécessaires sont générées automatiquement pour finaliser le paiement. À noter : Les cartes virtuelles peuvent être par ailleurs refusées par certaines enseignes ou certains commerçants et éventuellement compliquer les retours ou échanges en magasins.

Quel type de sécurité ?

Une carte de crédit virtuelle possède le même type de chiffrement sécurisé qu’une carte physique : une date de validité, un cryptogramme à 3 chiffres et une série unique de 16 chiffres. Lors de chaque transaction, l’utilisateur obtient un numéro unique et aléatoire lui permettant d’effectuer son paiement. Ce numéro est temporaire et ne peut être utilisé qu’une seule fois, ce qui protège la carte des transactions frauduleuses. En effet, en cas de piratage informatique, la carte ne pourra être débitée qu’une seule fois avant l’expiration des données générées pour le paiement. À noter : Opposer une carte de crédit virtuelle est beaucoup plus simple que pour une carte physique. La démarche s’effectue en ligne et une nouvelle carte est générée automatiquement. Dans le cas d’une carte physique, le moyen de paiement est inutilisable avant la réception d’une nouvelle carte par voie postale et son activation par l’usager.