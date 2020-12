Punaises de lit : les interventions contre ces insectes ont augmenté de 76 % cette année en France

Les interventions liées à la présence de punaises de lit ont augmenté de 76% entre 2019 et 2020 en France (illustration). (Pixabay / Cicero7)

Les statistiques établies par les professionnels français de la désinsectisation montrent une forte hausse des interventions destinées à éliminer les punaises de lit. Le nombre de ces opérations a augmenté de 76% entre 2019 et 2020 après une progression d'environ 30% l'année précédente. Les spécialistes se montrent pessimistes et l'Etat travaille à un programme de lutte contre l'insecte.

Les interventions liées à la présence de punaises de lit ont augmenté de 76% entre 2019 et 2020 en France. La hausse constatée entre 2018 et 2019 avait déjà atteint 30%. Les chiffres relayés par Le Parisien sont ceux de la Chambre syndicale des métiers de la dératisation, désinsectisation et désinfection (CS3D). Ils montrent que ces insectes pullulent sur l'ensemble du territoire et dans tous les types de structures.

Le phénomène concerne tout le monde

Les punaises de lit « sont chez nous, là où on va en vacances, dans les maisons de retraite, dans les hôtels, les lieux de culture..., constate le porte-parole de la CS3D Stéphane Bras. Il suffit d'être en contact avec assez longtemps pour être infesté, qu'on soit riche ou indigent... ».

La présence de ces punaises dans un logement peut générer chez les occupants des troubles du sommeil et un état de stress nuisant à la santé mentale. Des syndromes de stress post-traumatique liés aux insectes ont même déjà été diagnostiqués. « C'est trop tard maintenant pour espérer l'éradiquer », déplore le docteur en toxicologie Romain Lasseur.

Un problème réglé en 1950

Le retour en force des punaises de lit au début des années 2000 est lié notamment à la multiplication des voyages. L'espèce avait pourtant disparu du pays une cinquantaine d'années plus tôt. Sa prolifération actuelle a également d'autres causes, dont les caractéristiques de l'insecte lui-même. « C'est [...] une des rares espèces à avoir vu sa carapace épaissir pour faire face aux insecticides », explique au quotidien Romain Lasseur.

Les personnes touchées ne sont souvent pas informées sur ce fléau. Leur manque de réaction permet aux insectes de continuer à se propager. Face à la situation qui promet de s'aggraver encore en 2021, un plan d'action contre la punaise de lit devrait être prochainement mis en place par le gouvernement.

Parmi les mesures envisagées figurent des aides financières destinées aux plus précaires envahis par les punaises de lit. Un observatoire de l'espèce doit par ailleurs être créé.