Prolongement ligne 14: les prix de l'immobilier ont déjà explosé

Les prix flambent depuis cinq ans à Clichy et à Saint-Ouen, grâce à l'arrivée ce lundi de la ligne 14 du métro parisien. Mais pas que.

Serait-ce un avant-goût de ce qui nous attend avec le Grand Paris Express? Depuis cinq ans, les prix de l'immobilier ont flambé d'environ 10% (!) par an, selon Meilleurs Agents près de Clichy (92) et de Saint-Ouen (93), les deux villes d'Ile-de-France qui seront reliées à Paris grâce au prolongement de la ligne 14 du métro parisien, ouvert ce lundi. «L'arrivée de la ligne 14 a mis en lumière le renouveau de la ville (Halle Gourmande, aménagements des berges de la Seine, JO 2024...) qui est devenu un marché de report pertinent pour les Parisiens en quête d'espaces extérieurs», analyse Selim Mouhoubi, directeur de l'agence Stéphane Plaza Immobilier à Saint-Ouen.

À Clichy, la ligne 14 était également attendue avec impatience. Les biens autour de la Porte de Clichy, qui desservira le Tribunal de Paris et dont la station n'ouvrira, elle, qu'en janvier, sont les plus prisés. «Les quartiers se développent beaucoup (commerces, restaurants...), ce qui rassure les acheteurs. L'arrivée de la ligne 14 a accéléré l'engouement autour de la ville. Les demandes affluent», explique Pascale Aengenendt, gérante de Laforêt Clichy. Et donc les prix s'envolent. «À logement comparable, un deux-pièces que j'aurais vendu 5000 euros le m² il y a trois ans, se vend aujourd'hui 8000 euros environ».

La proximité avec la capitale, des quartiers plus dynamiques: ce ticket gagnant a su séduire de nouveaux Parisiens, au profil inattendu. «Nous avons récemment vendu deux biens à des couples qui habitaient dans le 15e dont un qui louait et dont les amis habitent Saint-Ouen et Aubervilliers», raconte Selim Mouhoubi. Même constat à Clichy. «Les freins tombent. Les Parisiens redoutent moins de passer le périphérique», déclare Pascale Aengenendt qui a vendu des biens à des habitants du 9e, 10e, 11e ou encore 16e arrondissements de Paris.

L'effet confinement semble avoir tout emporté sur son passage. Surtout, de plus en plus de ménages, notamment des trentenaires, ont pris conscience de l'importance d'investir dans l'immobilier. Avec la flambée des prix à Paris, certains ont vite compris qu'ils n'auraient pas les moyens d'acheter dans la capitale. En Ile-de-France, les prix sont souvent deux fois moins chers. Avec l'arrivée du Grand Paris, ils ont bien grimpé et risquent encore de s'envoler. «Des jeunes de 30/35 ans profitent des prix abordables pour acheter plus grand et espérer une belle plus-value à la revente», décrypte Pascale Aengenendt.

Ces nouvelles demandes ont également redessiné le visage des villes concernées par l'arrivée de la ligne 14. «Les prix immobiliers explosent (+50% en 5 ans) dans le Vieux Saint Ouen, longtemps oublié à cause de sa proximité avec Saint-Denis ou dans l'écoquartier des Docks, au nord de la ville, souligne Selim Mouhoubi. Du coup, ils rattrapent leur retard par rapport au quartier Garibaldi, plus prisé par les Parisiens du 18e et pourtant moins bien desservi». Deux quartiers très proches de la nouvelle station Mairie de Saint-Ouen (L14), privilégiée par rapport à Clichy-Saint-Ouen bien que celle-ci soit plus proche de Paris sur la ligne 14. La faute à d'imposants travaux qui empêchent les futurs acheteurs de se projeter dans leur projet immobilier.