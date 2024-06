Prolongement de la ligne 14: les prix de l’immobilier n’explosent pas pour autant

La ligne 14 est prolongée de huit nouveaux arrêts ce lundi dont l’aéroport d’Orly. Cette ouverture ne rime toutefois pas avec hausse des prix de l’immobilier... pour le moment.

Huit nouvelles gares, dont celle de l’aéroport d’Orly, ouvrent leurs portes ce lundi matin , sur le tracé de la ligne 14: Maison Blanche, Hôpital Bicêtre, Villejuif-Gustave Roussy, livrée en fin d’année, L’Haÿ-les-Roses, Chevilly Larue,Thiais-Orly, Aéroport d’Orly et Saint-Denis Pleyel. Désormais, l’aéroport d’Orly sera accessible en seulement 25 minutes depuis Châtelet-Les Halles. Alors qu’en 2020, les prix à Clichy et à Saint-Ouen ont flambé de 10% par an lors de l’arrivée du métro 14, qu’en est-il pour ces huit nouvelles stations?

« Je suis sur le secteur d’Orly depuis 10 ans. Je pensais que la ligne 14 aurait un impact sur les prix mais ils n’ont pas augmenté. La baisse des prix a juste été limitée, elle est de 5% environ », reconnaît Vanessa Uvon, conseillère en immobilier iad France à Orly et ses alentours. L’explosion des prix, qui accompagne souvent l’ouverture de nouvelles stations de métro, n’est pas de mise donc. « La crise de l’immobilier est là, les acquéreurs se font rares, surtout depuis la dissolution de l’Assemblée nationale », explique-t-elle. Ce matin, un acquéreur qui cherchait un logement proche de la nouvelle station de la ligne 14 l’a tout de même contactée.

Pas de flambée des prix

Même son de cloche du côté de l’agence ACI à L’Haÿ-les-Roses: « L’arrivée du métro n’a pas entraîné un gros boom de l’immobilier. Elle a ralenti la baisse des prix mais surtout autour du métro. La baisse des prix tourne autour de 5% maximum alors qu’elle est entre 5 et 15% dans d’autres communes. En ce moment, tout est gelé. Depuis deux ans, nous n’avons pas eu pléthore de transactions ». À Saint-Denis non plus « il n’y a pas eu d’explosion des prix. L’arrivée de la ligne 14 a un impact sur les programmes neufs mais pas sur le logement ancien. Nous n’observons pas de bond en avant dans l’ancien. Dans le secteur du neuf, les prix sont plus élevés que ceux des logements neufs précédemment développés à Saint-Denis », souligne Corinne Thomas directrice de l’agence Paris Pleyel Immobilier, située juste en face de la nouvelle gare.

Les prix des appartements situés à proximité des stations déjà existantes de la ligne 14 ont baissé de 12,1 % depuis janvier 2022 contre seulement 6,6 % pour ceux situés à proximité des nouveaux arrêts, selon Meilleurs Agents, spécialiste de l’estimation immobilière. « Le contexte immobilier actuel est tel que, même l’ouverture de nouvelles stations de métro ne peut reléguer l’impact des conditions économiques et bancaires sur les projets des ménages au second plan. En revanche, la mise en service concrète des nouvelles stations de la ligne 14, couplée à une baisse des taux d’intérêt sur les prochains mois, pourrait permettre aux prix immobiliers de repartir à la hausse dans les zones résidentielles concernées par ce nouveau service de mobilité », estime Imane Selmane, économiste chez Meilleurs Agents.