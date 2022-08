Prix de l'électricité : un maire menace de ne plus payer les factures si le gouvernement n'agit pas

Le maire craint que la facture d'électricité de sa ville ne passe de 600 000 € à 2,5 millions d'euros entre 2022 et 2023. (Photo d'illustration) (Pixabay / DavidReed)

Face à la flambée des prix de l'énergie, le maire de Montataire (Oise) a tout simplement menacé lundi 29 août d'arrêter de payer les factures d'électricité de sa commune. L'édile demande au gouvernement d'agir, de sortir l'énergie des spéculations financières et de repasser les collectivités territoriales au tarif régulé.

Le maire communiste de Montataire (Oise), une commune de 13 600 habitants, a menacé lundi 29 août « d'arrêter de payer » l'électricité de sa ville si rien n'est fait pour soulager les collectivités face à la hausse des prix. L'édile craint une « multiplication par quatre » des factures d'énergie.

« Quel service je ferme ? »

« Là, c'est impossible. Comment je trouve les 1,9 million d'euros qui manquent ? Quel service je ferme ? J'arrête la restauration scolaire, je ferme la mairie trois jours par semaine ? , s'interroge Jean-Pierre Bosino dans un communiqué. On n'a pas de trésor de guerre, on doit voter un budget à l'équilibre. »

Les prix de l'électricité ont littéralement bondi sur le marché de gros, dépassant vendredi 26 août les 1 000 € le mégawattheure (MWh), contre 85 € en 2021. En conséquence, la facture de Montataire pourrait passer en 2023 « de 600 000 € à 2,5 millions d'euros », selon l'élu, qui demande que les collectivités territoriales puissent revenir au tarif régulé comme les particuliers.

Sortir l'énergie de la spéculation boursière

« C'est parce qu'un bien essentiel a été livré à la Bourse que nous en sommes là , déplore encore Jean-Pierre Bosino. La spéculation sur l'électricité et le gaz coûte au plus grand nombre mais rapporte beaucoup à quelques-uns. […] Il n'est pas normal qu'EDF soit contrainte de vendre de l'électricité à 50 € le MWh à ses concurrents, ce qui lui coûte 8 milliards qui manquent à la maintenance des centrales. »

L'édile de l'Oise demande donc à « sortir le gaz et l'électricité de la Bourse » . Si rien n'est fait pour soulager les communes, « on ne paiera plus les factures, et j'appelle toutes les collectivités frappées par ce phénomène à faire de même » , conclut le maire. Pour lui, le fonds vert de 1,5 milliard d'euros pour les collectivités afin d'accélérer la transition énergétique ne suffira pas.