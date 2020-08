« Prime Macron ». Le versement est possible jusqu'à la fin de l'année

Après avoir été prolongée jusqu'au 31 août 2020, la période pendant laquelle il est possible de verser la prime exceptionnelle au pouvoir d'achat a été prorogée. Le dispositif surnommé « prime Macron » peut désormais être accordé aux salariés jusqu'au 31 décembre 2020. Ce coup de pouce reste exonéré d'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire et de charges sociales pour l'employeur.

Le gouvernement a décidé de repousser au 31 décembre 2020 la date limite de versement de la prime exceptionnelle au pouvoir d'achat, surnommée « prime Macron ». La période de paiement de cette prime accordée aux salariés par les employeurs qui le souhaitent avait déjà été prolongée une première fois à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. Elle devait alors se terminer le 31 août 2020, indique Le Figaro.

Une aide exonérée d'impôt sur le revenu

Outre l'allongement de la phase de versement, d'autres mesures avaient été prises. L'accord d'intéressement qui devait obligatoirement être conclu dans les sociétés ayant opté pour le versement du bonus était par exemple devenu optionnel. Le montant maximal de la gratification était par ailleurs passé de 1 000 à 2 000 € pour les employeurs ayant malgré tout choisi le cadre d'une convention d'intéressement.

Le décalage de la date limite de versement a, entre autres, pour but de permettre aux entreprises d'appliquer les accords nécessaires au bon fonctionnement du dispositif. Pour rappel, les sommes perçues par les employés dans le cadre de cette prime ne sont pas prises en compte dans le calcul de leur impôt sur le revenu. Elles ne sont pas non plus assujetties aux charges sociales habituellement payées par les sociétés.

Pas d'obligation pour l'employeur

Cinq millions de salariés ont déjà bénéficié de la « prime Macron » depuis sa création en réponse aux revendications du mouvement des « Gilets jaunes ». Son montant moyen s'élève à 400 € par employé. Les dirigeants n'ont aucune obligation légale d'en faire profiter leurs collaborateurs et ils peuvent également ne la verser qu'à certaines personnes en fonction de leurs revenus.

Seuls les salariés ayant perçu lors des 12 derniers mois moins de trois fois le montant du Smic, c'est-à-dire 3 600 € nets par mois, peuvent dans ce cas recevoir le bonus. Le ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance précise également sur son site internet que « le montant de la prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction des conditions de travail liées à l'épidémie de Covid-19 ».