Prime à l'internat : les montants varient pour les collégiens et lycéens boursiers à la rentrée

La prime à l'internat évolue pour l'année 2020-2021. Attribuée automatiquement aux collégiens et lycéens boursiers internes, cette aide de l'État va désormais varier de 258 euros à 297 euros pour un collégien et de 258 euros à 423 euros pour un lycéen en fonction de l'échelon des bénéficiaires, selon un décret paru le 9 août dernier.

Nouveauté pour la rentrée scolaire à venir : la prime à l'internat pour les lycéens et les collégiens évolue. Pour l'année scolaire 2020-2021, le montant accordé pour chaque élève variera en fonction de l'échelon de la bourse, indique le site du Service Public. Un nouveau décret paru le 9 août dernier au Journal officiel précise les nouveaux montants, rapporte Capital.

Une prime accordée automatiquement

Les collégiens boursiers en internat toucheront désormais une prime allant de 258 à 297, et les lycéens boursiers internets toucheront de 258 euros à 423 euros. Comme les années précédentes, les bénéficiaires de cette prime doivent être inscrits en internat de la réussite ou en établissement régional d'enseignement adapté (Erea).

Les établissements peuvent être publics ou privés, mais dans le cas du privé, le collège ou lycée doit être sous contrat avec l'État, rappelle Capital. La prime est attribuée automatiquement aux bénéficiaires mais n'est pas versée directement : elle est déduite des frais de pension à trois reprises au cours de l'année scolaire.

D'autres aides possibles

Dans le détail, la prime s'élève désormais à 258 euros pour un collégien boursier d'échelon 1, à 276 euros pour l'échelon 2 et 297 euros pour l'échelon suivant. Il existe six échelons pour les lycéens, et les boursiers internes percevront 258 euros pour l'échelon 1, 276 euros pour l'échelon 2, 297 euros pour l'échelon 3, 327 euros pour l'échelon 4, 360 euros pour d'échelon 5 et 423 euros pour le dernier échelon.

La prime à l'internat n'est pas la seule aide à laquelle peuvent prétendre collégiens et lycéens. L'État a également mis en place le Fonds social collégien ou lycéen ainsi que l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Plusieurs aides peuvent aussi être accordées par les collectivités locales.