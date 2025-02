Prêt immobilier : quels étaient les revenus moyens des foyers emprunteurs en 2024 ?

Malgré des revenus plus élevés, les emprunteurs ont obtenu moins d'argent qu'en 2023. (Illustration) (StockSnap / Pixabay)

En France, obtenir un prêt immobilier était encore réservé à une certaine élite en 2024. Si les taux ont commencé à baisser au début de l’année passée après avoir atteint leur maximum au second semestre 2023, l’accès au crédit était encore très restreint pour une majorité de foyers. C’est d’ailleurs ce que montre une étude du comparateur Meilleurtaux.com révélée par RMC .

37 ans et 5 005 euros par mois

Cette analyse, qui se base sur les données des Français qui ont pu emprunter sur les douze mois de 2024, dresse le profil-type de l’emprunteur moyen ou du foyer emprunteur moyen. En premier lieu, on constate que ces personnes étaient plus riches que leurs homologues de 2023. Le foyer emprunteur moyen de 2024 gagnait en effet 5 005 euros nets par mois, contre 4 846 euros en 2023 et 4 351 euros en 2021. Ces revenus dépassent largement le salaire médian, même si l’on considère un couple disposant de deux revenus.

Il s’agit donc de profils rares, notamment si l’on prend les autres éléments identifiés par le courtier. En 2024, l’emprunteur moyen avait en effet toujours 37 ans, ce qui n’a pas changé par rapport aux années précédentes. Il était dans sept cas sur dix un primo-accédant. Une donnée qui pour Maël Bernier est la « preuve que l’envie d’acheter reste une priorité et même un besoin quasi-primaire, y compris pour les plus jeunes » , a confié la directrice de la communication et porte-parole de Meilleurtaux.com au Parisien .

Moins d'argent emprunté

Malgré la baisse des taux, l’apport a explosé pour atteindre 63 000 euros en moyenne et 30 000 euros en médiane. « C’est donc le signal assez clair que ce sont les catégories les plus aisées qui ont donné vie à leurs projets, les autres ayant sans doute préféré attendre » , a précisé l'experte, estimant auprès de RMC que l’instabilité politique et économique entraînait une « peur de l’avenir » chez certains.

Mais alors, quel a été le prêt moyen contracté par ces emprunteurs de plus en plus aisés ? En moyenne, ces derniers ont obtenu de leur banque 210 848 euros en 2024. C’est un peu moins qu’en 2023 (222 509 euros) et qu’en 2022 (240 089 euros). Selon Meilleurtaux.com, cette somme devra être remboursée en moyenne sur 22,3 ans.