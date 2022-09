Près de Paris, ce château atypique est à vendre pour 14,8 millions d’euros

Le château d’Aunoy regorge d’atouts comme sa localisation, à une heure de Paris, sa superficie, unique en Île-de-France, et son splendide parc à l’anglaise.

« Vous êtes aux portes de Paris et à moins d’une heure de son centre. On n’entend pas un bruit hormis celui des oiseaux et pourtant l’autoroute A5 est à 8 km », raconte au Figaro Olivier de Chabot-Tramecourt, directeur général du groupe immobilier Mercure, chargé de la vente du château . Cette pépite du 18e siècle profite d’un emplacement idéal: elle est située à Vaux-le-Pénil, en Seine-et-Marne (77), à 50 kilomètres de Paris. Sa localisation est loin d’être son seul atout.

Classé Monuments Historiques, il a été le premier château français à introduire un parc à l’anglaise, à la forme irrégulière, qui laisse libre cours à la nature, par opposition au jardin à la française, très structuré. Il dispose d’une surface unique en Île-de-France: 18 hectares de parc et 52 hectares de forêt. Le domaine comprend trois pièces d’eau, des allées bordées d’arbres centenaires, un potager avec serres et une orangerie. « Le château est une bague et le parc son écrin », assure le directeur général du groupe immobilier Mercure. De plus, ce château a été l’un des premiers à être exclusivement bâti en pierre, même sa charpente, sans recourir à l’usage du bois, et ce afin d’éviter un nouvel incendie après l’épisode de 1750 où les flammes avaient ravagé le domaine. Une véritable « prouesse architecturale », comme le souligne Olivier de Chabot-Tramecourt. Il est donc extrêmement solide et facile à entretenir.

Une taxe foncière à 12.000 euros

Hormis le garage à carrosses (aujourd’hui le logement du gardien) et l’orangerie ajoutés au 19e siècle ainsi que les salles de bain, le château offre le même charme que lors de sa reconstruction en 1750. On retrouve les tommettes, les boiseries, les parquets et les peintures d’origine. « Le propriétaire à l’initiative de la construction reviendrait aujourd’hui, il chercherait son carrosse mais pour le reste, le château est identique à celui qu’il a connu. Un gage d’authenticité » s’émerveille Olivier de Chabot-Tramecourt. La toiture a été refaite dans les années 80 en ardoise et devrait donc durer encore 100 ans.

Le château d’Aunoy est également doté de deux terrasses de près de 40 m² avec une vue imprenable sur le parc, accessibles depuis les chambres. Le bien de 800 m² est composé de 20 pièces dont 7 suites, 3 chambres et 7 salles de bain. La plus grande chambre de 35 m² profite d’une double exposition sur le parc et la terrasse. Un bien à taille humaine donc, pas plus grand qu’un hôtel particulier parisien.

« Aunoy c’est la petite histoire de France dans la grande histoire de France. Il est situé aux portes du château de Vaux-le-Vicomte. Le prince de Conti et Marie-Adélaïde de Bourbon (NDLR duchesse de Chartres puis duchesse d’Orléans ) y sont venus », s’enthousiasme Olivier de Chabot-Tramecourt. Plusieurs scènes de film ont également été tournées ici comme le film de Bertrand Tavernier, Que la fête commence , avec Philippe Noiret et Jean Rochefort, qui a été tourné dans le salon du château ou encore des scènes du film Le Retour du Héros avec Jean Dujardin.

Ses multiples attraits justifient donc son prix de vente de plus de 14 millions d’euros. « Notre client qui a passé 30 ans à restaurer le château cherche quelqu’un qui fasse vivre cette propriété. Il ne cherche pas juste la bonne affaire mais quelqu’un qui saura prendre la mesure du bien, qui restera dans l’esprit du créateur initial », explique Olivier de Chabot-Tramecourt . L’entretien du château requiert quant à lui environ 100.000 € par an (chauffage au fioul, personnel...). Les mariages organisés dans les dépendances rapportent gros: 6500 € pour un week-end auxquels il faut ajouter 4000 € si l’on loue les chambres en plus. De quoi financer tout ou partie de la taxe foncière qui est très élevée, 12.000 € par an.