Selon un sondage publié en février dernier et réalisé par OpinonWay pour Vousfinancer, près de 40% des Français ont fait appel aux services d’un courtier pour leur crédit immobilier. Un pourcentage élevé qui s’explique par plusieurs raisons.

Près de 40% des Français ont fait appel à un courtier pour leur crédit immobilier / iStock-Drazen Zigic

Le crédit immobilier en quelques chiffres

En France, 65% de la population est propriétaire d’un bien immobilier et 30% des Français ont actuellement un crédit immobilier en cours. Ce pourcentage concerne majoritairement les 35 à 49 ans, et les CSP+. Mais les jeunes actifs sont également concernés puisque 44% des 25-34 ans remboursent actuellement un crédit immobilier. Et pour obtenir un prêt immobilier, OpinionWay rapporte que 39% des Français sont passés par un courtier. Un chiffre en très légère baisse comparé à l’année précédente où ils étaient 40% à avoir eu recours à la même démarche. Un service qui intéresse particulièrement les jeunes actifs, puisque 46% des moins de 35 ans ont fait appel à un courtier, particulièrement les CSP+. « Depuis 2 ans, les CSP + ont de plus en plus recours à un courtier en crédit témoignant du fait que malgré l’assouplissement des conditions d’emprunt en 2021, et peu importe la qualité du dossier et le niveau des revenus, se faire conseiller et accompagner par un courtier est un service utile pour beaucoup de Français » a indiqué Sandrine Allonier, la directrice des études de Vousfinancer.

Le courtier immobilier séduit

Au total, 49% des Français ayant acheté un bien immobilier entre 2019 et 2021 ont fait appel à un courtier. Un chiffre qui peut notamment s’expliquer par les nouvelles règles du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), l’organisme chargé de surveiller la stabilité du système financier. Désormais, le taux d’endettement est fixé à 35% et pour une durée de 25 ans maximum. Les banques ont l’obligation de respecter les recommandations de l’HCSF sous peine de sanction. Cette mesure d’assouplissement a permis à beaucoup de Français de revenir sur le marché de l’immobilier. Parallèlement, depuis la crise sanitaire, les ménages dépensent moins donc épargnent plus, ce qui augmente la concurrence entre les banques.

Les avantages du courtier pour un prêt immobilier

Les établissements bancaires vont donc chercher à proposer le taux d’emprunt le plus attractif. C’est le courtier qui va se charger d’étudier les taux et de les comparer pour trouver la meilleure solution de financement. Une démarche qui prend beaucoup de temps, mais que le courtier maîtrise parfaitement. Le professionnel va aussi négocier le taux d’emprunt auprès des banques, ce que les emprunteurs ne seraient pas en position de faire. Mais le courtier apportant des nouveaux clients aux banques, bénéficie de quelques avantages. Enfin, il accompagne ses clients durant toutes les étapes du crédit, soit de l’assemblage du dossier, au déblocage des fonds chez le notaire. Avoir recours aux services d’un courtier présente donc plusieurs avantages pour gérer son prêt immobilier. 60% des bénéficiaires ont déclaré avoir fait appel à un courtier afin d’obtenir le taux d’intérêt le plus avantageux. Pour 25% l’intérêt principal était de garantir une solution de financement, pour 24% le gain de temps représente un atout essentiel et enfin 23% souhaitaient un accompagnement dans les démarches.