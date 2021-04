Prendre sa retraite en Grèce

Ce pays qu'on disait économiquement exsangue en 2008 a lentement remonté la pente ; et il y fait maintenant plutôt bon vivre, même si le niveau de vie reste inférieur à la plupart des pays européens. Par ailleurs, grâce à différentes mesures fiscales incitatives, le pays pourrait attirer des étrangers, retraités ou fortunés... pas seulement pour ses paysages de rêves, son ouzo et son sirtaki !

Prendre sa retraite en Gre?ce - iStock-Moonstone Images

Un régime fiscal favorable aux retraités étrangers en général et plus particulièrement aux Français

Afin d'attirer les retraités étrangers, comme l'ont fait avant elle le Portugal ou l'Italie, la Grèce leur propose depuis juillet 2020, un dispositif fiscal spécifique particulièrement avantageux. Grace à cette nouvelle loi (4714/31.7.2020) le taux d'imposition appliqué aux étrangers à en effet été réduit à 7%, ce qui est encore inférieur au Portugal, pays qui a récemment modifié ses règles fiscales. Le taux réduit de 7% appliqué par la Grèce ne porte que sur les revenus venant de l'extérieur du pays.... Ce qui est le cas des pensions perçues par les retraités depuis leur pays d'origine. Pour les Français qui possèdent, juste après les habitants du Luxembourg, le niveau moyen de retraite le plus élevé des pays de l'OCDE, et un smic net mensuel de 1.231€ nets (versus 738€ pour la Grèce), échapper à la fiscalité française qui est l'une des plus forte d'Europe et poser ses valises en pays hellénique devient donc une bonne opération. D'autant que les conditions pour être éligible à ce régime ne sont pas trop drastiques. Il suffit en effet : - de percevoir sa pension de retraite depuis l'étranger ; - de transférer sa résidence fiscale en provenance d'un pays ayant conclu avec la Grèce une convention d'assistance administrative en matière fiscale ; ce qui est le cas de la France ! - de ne pas avoir résidé fiscalement en Grèce durant au moins 5 ans sur les 6 années précédant le transfert du domicile fiscal en Grèce. Les retraités souhaitant bénéficier de ce dispositif doivent adresser leur demande à l'administration grecque avant le 31 mars de l'année. Ils paieront ensuite l'impôt forfaitaire de 7% chaque année, en une seule fois, au plus tard le dernier jour ouvrable de juillet.

Un régime fiscal favorable aux détenteurs d'un patrimoine important

Outre le dispositif spécifiquement mis en place pour les retraités, il en existe un second appelé le « high-net-worth individuals », c'est-à-dire, un régime prévu pour les « particuliers fortunés ». Dédié aux étrangers, il leur permet de payer un impôt annuel forfaitaire de 100.000 € sur tous leurs revenus émanant de l'extérieur de la Grèce, et ce sur une durée totale de 15 ans. Les contribuables éligibles à ce régime ont en outre, la possibilité de l'étendre aux membres de leur famille, en s'acquittant d'une somme supplémentaire 20.000 € par an et par personne. Enfin, ces personnes sont aussi exonérées de droits de donation et de succession sur leurs actifs situés à l'étranger. Pour bénéficier du dispositif, il leur faut : d'une part, ne pas avoir été résident fiscal grec pendant au moins 7 ans sur les 8 années précédant le transfert du domicile fiscal en Grèce ; et, d'autre part, investir un minimum de 500.000 € en Grèce, dans un délai de 3 ans après la demande faite aux autorités grecques.