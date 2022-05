Pouvoir d'achat : pourquoi le prix des fournitures scolaires va exploser en septembre

Le fabricant de cahiers Oxford a annoncé une future hausse de ses tarifs qui pourrait être suivie d'une autre augmentation. Photo d'illustration. (Clovis Cheminot / Pixabay)

La guerre entre l’Ukraine et la Russie devrait continuer d’avoir des conséquences économiques pour les ménages français. Prochain poste de dépenses qui s’apprête à être impacté : les fournitures scolaires. Le fabricant de cahiers Oxford, leader européen du secteur, a déjà annoncé une hausse de 20 à 25% des prix de ses produits.

Des prix d'avant-guerre

Pour Hamelin, l’entreprise qui possède Oxford depuis 1980, cette augmentation ne suffira d’ailleurs pas à compenser la hausse du coût des matières premières. Ces prix avaient en effet été fixés à l’automne 2021, alors que les prix du papier étaient déjà en train de fortement augmenter.

Depuis le début de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, ce sont également le prix d’autres matériaux qui ont explosé. « Pour fabriquer un cahier, en plus du papier, il faut de la couverture, du fil d'agrafe, un peu de colle. Le métal a très fortement augmenté, le film plastique pour entourer les palettes a plus que doublé » , a expliqué Martial Ardant, le directeur général d’Hamelin.

Vers une revalorisation de l'ARS ?

Le prix du papier aura de son côté été multiplié par deux en un an. En conséquence, si les cahiers seront 20 à 25% plus chers en septembre, ces prix pourraient à nouveau augmenter lorsque les stocks de la rentrée seront épuisés.

Face à ces hausses, certaines associations ont demandé une revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire (ARS), indique BFMTV . Cette allocation, qui avait déjà été revalorisée d’1,8% en avril 2022, permet à certains parents de bénéficier d’une aide pour ces achats. Elle varie entre 376,98 euros et 411,56 euros en fonction de l’âge de l’enfant.