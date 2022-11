Pouvoir d'achat : "On ne peut pas dire que l'inflation est en train de se calmer", selon Alexandre Bompard

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

"L'inflation alimentaire est autour de 12% - deux fois le niveau de l'inflation générale -, quand on est sur les produits frais elle est à 17%", a souligné Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour, au micro de RTL ce lundi 14 novembre.

L'inflation touche toujours aussi durement le porte-monnaie des Français. Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour, le constate auprès de ses clients. "Les familles modestes souffrent le plus", a-t-il noté, avec "une baisse de consommation supérieure à 15% pour les fruits et légumes, encore plus forte sur le poisson et la viande de bœuf", a-t-il précisé au micro de RTL ce lundi 14 novembre.

La situation ne s'arrange pas encore pour le panier des Français, selon lui. "Je ne crois pas qu'on peut dire aux Français aujourd'hui que l'inflation est en train de se calmer. L'inflation alimentaire est autour de 12% - deux fois le niveau de l'inflation générale -, quand on est sur les produits frais elle est à 17%", a souligné Alexandre Bompard.

"C'est le produit de l'explosion du prix des denrées agricoles, guerre en Ukraine, crise climatique. Elle est là, elle est forte, elle est durable, on voit peut-être une petite accalmie liée au fait que des produits ont explosé - parce qu'à l'intérieur des fameux 17% sur les produits frais ça a pu aller jusqu'à 40% sur les oeufs, les pâtes, les surgelés... ", a poursuivi le PDG de Carrefour. Selon ses projections, l'avenir proche ne s'annonce pas meilleur : "dans un mois ou deux, l'inflation est toujours à deux chiffres, elle est très présente et elle impacte les comportements des consommateurs."