Pouvoir d'achat : les produits d'hygiène victimes du «sentiment d'appauvrissement»

L'heure est aux économies pour de nombreux Français. Pour ce faire, certains n'hésitent pas à réduire les achats de shampoing, dentifrice et autres crèmes.

Le pouvoir d'achat des Français est mis à rude épreuve. Alors, pour pouvoir continuer à joindre les deux bouts dans un contexte de hausse des prix, la chasse aux économies est ouverte. Première victime de ces coupes claires : les produits d'hygiène. Selon la dernière enquête de l'Observatoire E.Leclerc des nouvelles consommations, près de 6 Français sur 10 renoncent régulièrement à en acheter pour des raisons financières. Un chiffre en forte hausse par rapport à 2021.

Cette tendance n'étonne pas Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution : « le sentiment d'appauvrissement est plus fort que jamais », souligne-t-il. Conséquences : des descentes en gamme se remarquent sur tous les produits. Un phénomène auquel le rayon beauté et soin n'échappe pas. « En outre, dans cette catégorie on peut aussi arbitrer en quantité », ajoute-t-il. Il est en effet plus simple de supprimer certains soins de peau que de rater des repas. L'hygiène est donc devenue la variable d'ajustement du porte-monnaie des consommateurs. Un comportement d'autant plus aisé que ces produits sont achetés régulièrement. Or « les courses de tous les jours peuvent facilement être modifiées » pour s'adapter aux bonds et chutes parfois brutaux du pouvoir d'achat.

Hausse de la frustration d'achat

Si le sentiment d'appauvrissement est fort cela « ne signifie pas qu'il est réel », met toutefois en garde Olivier Dauvers. Certes la hausse brutale du prix des carburants et celles de nombreux biens de consommations, du fait de la guerre en Ukraine, ont un impact bien réel sur le porte-monnaie, mais cet expert pointe aussi d'autres facteurs plus « irrationnels ». Selon lui, « le consommateur trouve normal de consommer de plus en plus de choses ». Résultat, malgré un pouvoir d'achat en hausse, la frustration d'achat augmente aussi. Plus étrange, l'importance accordée à chaque achat est parfois discutable. « Pour certains l'IPhone 13 va passer avant le dentifrice », illustre-t-il.

Réel ou supposé, le cri d'alarme est clair. « Le prix est plus important que jamais », explique Olivier Dauvers. Un message qui va pousser les enseignes à renforcer la guerre des prix qu'elles se livrent et augmenter les parts de marché du « discount ». Un message reçu 5 sur 5 par la grande distribution en ce qui concerne les produits d'hygiène et d'entretien. Selon une étude IRI parue en mars 2022, sur un mois, les prix du rayon droguerie, parfumerie, hygiène baissent légèrement (-0,50%), dans un marché en hausse (+ 0,60%).