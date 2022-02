Pouvoir d’achat et d’épargne

Les frais d'ouverture et de gestion de compte pèsent sur le pouvoir d'achat. (© DR)

Dans le domaine de l'épargne, l'inflation se manifeste notamment à travers des frais d'ouverture de compte ou de gestion parfois déraisonnables.

Dans les dernières études d’opinion, le pouvoir d’achat apparaît comme la principale préoccupation des Français.

Et l’intérêt pour cette question éminemment sensible ne cesse de monter au fur et à mesure de la flambée des prix des matières premières, comme celle des produits alimentaires ou des composants électroniques.

Certes, en dépit de l’impact de la crise sanitaire, le pouvoir d’achat a progressé en France. En 2021, selon l’institut GfK, les Français disposent en moyenne de 20.662 euros pour leurs dépenses personnelles et leur épargne, soit une amélioration de 6,5% sur un an, mais de seulement 1,7 % sur deux ans, Covid oblige.

Or, si elle devait s’amplifier dans les mois à venir, l’inflation risque bien de rogner ce supplément de revenu disponible. L’indice des prix harmonisés, conçu à des fins de comparaison internationale, n’a-t-il pas déjà dépassé le seuil des 3% en France sur un an glissant ? Et, sans remonter très loin dans le passé, de 1979 à 1982, les prix progressaient sur un rythme à deux chiffres, dans la foulée du second choc pétrolier.

Trop de frais dans les placements

Dans le domaine de l’épargne, l’inflation se manifeste également, mais de manière plus sournoise, notamment à travers des frais d’ouverture de compte ou de gestion parfois déraisonnables. À la suite de certaines dérives, ceux relatifs au plan d’épargne en actions