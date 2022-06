Alors que les prix à la consommation ont augmenté de 5,2 % en mai, et que le litre de carburant – tout un symbole - est repassé au-dessus des deux euros, la plupart des ménages font de leur budget mensuel un sujet majeur. Chacun y va de ses trucs et astuces afin de l’optimiser. En voici quelques-uns en partage...

Pouvoir d'achat en berne, quelques astuces à suivre / iStock-MicroStockHub

Energie : les astuces anti gaspi

Faire le tour de son logement et débrancher ses appareils électriques avant d’aller se coucher ou de s’absenter peut paraitre fastidieux... C’est pourtant terriblement efficace ! Selon l'Agence locale de l'énergie et du climat (ALEC) de Montpellier Métropole, débrancher quelques heures par jour ses appareils électriques au lieu de les laisser en veille H 24, permettrait d’économiser « entre 80 € et 100 € en moyenne à l'année ». Scruter la petite étiquette indiquant la performance énergétique de l’électroménager est également loin d’être anecdotique. Un matériel classé A, coutera peut-être quelques euros de plus à l’achat, mais il vous fera réaliser, sur le moyen et long terme, d’importantes économies en étant moins énergivore. Ainsi, selon une étude réalisée par l’ADEME (l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), et à titre d’exemples, un sèche-linge 8 kg étiqueté A pourrait générer une économie cumulée de 440 euros sur 13 ans, tandis qu’un lave-vaisselle 12 couverts avec une étiquette similaire, permettrait d’économiser 385 euros sur 11 ans (coûts calculés sur la base d’une consommation standard et avec un tarif de 0,2 € /kWh). Rouler au GPL peut aussi s’avérer un très bon plan. Pour environ 1 € le litre, ce carburant automobile alternatif - composé pour l’essentiel d’un mélange d’hydrocarbures légers composé de butane et de propane – est aussi bon pour la planète que pour votre porte-monnaie.

Gagnez de l’argent et/ou réaliser des économies grâce à la technologie

De plus en plus de sites et applications permettent de réaliser des économies ou de gagner un peu d’argent ... Le « seconde main » (Vinted, Le Bon Coin...) est ainsi devenu très tendance. Les achats d’invendus alimentaires (Phenix, ToGoodToGo...) ou de produits avec des dates limite de consommation courtes (ex : greenweez.com) font, pour leur part, de plus en plus d’adeptes. Les applis TheFork ou Lastable permettent de manger au restaurant à prix réduits, tandis qu’Essence & Co ou Gasoil Now vous orientent vers les stations essence qui pratiquent les meilleurs tarifs... Des applis telles que Shopmium ou Quoty proposent de rembourser une partie de vos achat (cashback) sous forme de cagnotte en ligne ou de virement sur un compte Paypal. Enfin, de nombreuses plateformes (Clickworker, Rapidworker, Picoworker, Appen, Toloka etc.…) proposent des « micro-taches » en ligne : répondre à des enquêtes, donner son avis, saisir de courts textes... Très peu de compétences sont en général requises. Un peu de temps, un ordinateur et une connexion internet suffisent pour arrondir ses fins de mois.

Troquez, partagez, mutualisez !

Echanger sa piscine quelques heures contre des légumes frais cultivés par un voisin, acheter une résidence secondaire à plusieurs, covoiturer ou mutualiser une nounou sont aussi des comportements dans l’air du temps. La « consommation collaborative » est vertueuse à tous les égards : elle permet non seulement de réaliser des économies d’échelle, mais aussi de mieux respecter notre environnement.