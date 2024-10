Pourquoi recevoir un chèque énergie va devenir plus compliqué en 2025

L'attribution automatique du chèque énergie est-elle en passe de disparaître ? Le projet de loi de finances pour 2025 présenté le 10 octobre prévoit un changement dans le mode d'attribution à certains bénéficiaires.

En fonction de votre niveau de revenus et de la composition de votre foyer, vous pouvez parfois prétendre à une aide allant de 48 à 277 euros pour régler vos factures d'énergie. Un coup de pouce très utile pour les foyers modestes confrontés à des prix de l'électricité, du gaz, du bois et du fioul élevés. Mais la réception de ce chèque énergie pourrait prochainement devenir plus compliquée, sous l'effet d'un changement dans son mode d'attribution.

La liste des bénéficiaires du chèque énergie bousculée par la suppression de la taxe d'habitation

Vous résidez en France ? Que vous soyez propriétaire ou locataire, si vous faites partie des ménages aux revenus modestes, vous pouvez prétendre au chèque énergie. Cette aide financière permet à ses bénéficiaires de régler entre 48 et 277 euros de dépenses liées à l'énergie chaque année. Mieux encore : jusqu'à présent, son attribution était automatique, les pouvoirs publics se basant sur les données liées à la taxe d'habitation.

Cependant, avec la disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales, l'administration a dû revoir la façon de calculer l'éligibilité de chaque ménage au chèque énergie. En lieu et place de ce document, c'est désormais le Point de livraison de l'électricité du logement (PDL), associé au Revenu fiscal de référence (RFR), qui serviront de base pour pointer les foyers éligibles. Cependant, avec cette nouvelle méthode, et contrairement à ce qui se faisait jusqu'à maintenant, l'attribution du chèque énergie aux nouveaux bénéficiaires identifiés grâce à ces données ne sera plus automatique.

Une déclaration à réaliser pour profiter du chèque énergie

Présenté en Conseil des ministres le 10 octobre, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit de changer le mode d'attribution du chèque énergie aux nouveaux bénéficiaires. Pour en profiter, ceux-ci devront émettre "des demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par l'Agence de services et de paiement ou par courrier". À titre exceptionnel, cela avait d'ailleurs déjà été le cas en 2024 pour les personnes oubliées lors de la campagne d'envoi, et avait entraîné un taux de non-recours important.

Le changement dans le mode d'attribution ne concernera néanmoins que les nouveaux bénéficiaires, à l'image des étudiants ou des personnes entrant dans la vie active. Si vous avez déjà reçu le chèque énergie au cours des trois dernières années, et que vous y êtes toujours éligible, vous n'aurez aucune démarche à accomplir, comme le précise le projet de loi de finances pour 2025 : "chaque année, l'Agence de services et de paiement établit un projet de liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes".

Les nouveaux demandeurs du chèque énergie pénalisés

La coordinatrice énergie du Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL), Françoise Thiebault a déclaré à MoneyVox s'inquiéter de ce changement dans le mode d'attribution du chèque énergie aux nouveaux bénéficiaires car "cela va encore pénaliser les petits revenus". Elle ajoute que l'"on s'éloigne de l'automatisation du dispositif qui garantissait un bon taux d'utilisation. Cette solution pénalisera les nouveaux bénéficiaires et ceux qui sont touchés par l'illectronisme".

Des inquiétudes légitimes, puisque le dispositif de demande mis en place en 2024 a déjà montré ses limites. Les personnes qui n'avaient pas reçu leur chèque énergie automatiquement avaient alors été estimées à plus d'un million, tandis que seulement 100 000 demandes avaient été réalisées en ligne, pour 31 500 chèques énergie finalement distribués. En 2022, le système de demande du chèque bois et fioul avait quant à lui permis à seulement 20 % des foyers éligibles de recevoir une aide financière.