Pourquoi les Belges sont ultra-friands de notre immobilier

Les Belges ont grignoté d’année en année leur retard sur les Britanniques, fans historiques n°1 de la pierre française. Explications.

On connaît l’intérêt historique des Britanniques, des Italiens ou encore des Américains pour notre immobilier. Ils ne sont plus les seuls et ont de nouveaux concurrents qui raffolent eux aussi de la pierre française. C’est le cas des Chinois qui talonnent les Italiens à Paris et se rapprochent des Portugais en Île-de-France .

En régions, les Britanniques sont toujours les fans n°1 de l’immobilier français mais leur trône ne tient plus qu’à un fil. Lentement mais sûrement, les Belges, deuxièmes, ont grignoté leur retard depuis 2015 . Loin derrière le duo de tête, on trouve dans un mouchoir de poche les Allemands (9%), et à égalité les Suisses et les Néerlandais (7% chacun) selon une étude récente des notaires de France .

En 2015, plus d’un tiers (34% exactement) des achats immobiliers des étrangers non-résidents ont été réalisés par des Britanniques contre 14% par des Belges. Mais un an plus tard, les Britanniques votent, par référendum, en faveur d’une sortie de leur pays de la zone euro . Résultat: la livre sterling s’effondre face à l’euro. Et beaucoup de Britanniques sont obligés de vendre leurs biens immobiliers. Conséquence: en 2017, ils ne pèsent plus «que» 26% des acquisitions des étrangers non-résidents.

155.000 euros de budget

Année après année, l’euro continue de grimper face à la devise britannique . En 2020, l’écart de 20 points avec les Belges a considérablement fondu et se limite à deux petits points: 22% contre 20%. Si la livre sterling continue à faire grise mine, nul doute que les Belges deviendront bientôt les premiers consommateurs étrangers d’immobilier français. « Les Britanniques disparaissent brutalement quand la livre sterling n’est pas favorable . Mais dès que le taux de change redevient favorable, ils reviennent en masse car ils ont une passion de la pierre française », souligne Me Thierry Delesalle, notaire à Paris.

L’«effet Brexit» a donc profité aux Belges mais pas que. La proximité avec le plat pays et la sécurité de l’immobilier français sont autant de raisons qui expliquent l’intérêt des Belges pour l’Hexagone. Des atouts majeurs pour des acheteurs qui, pour les deux tiers, sont âgés de 50 à 69 ans et pour 43% sont soit des cadres supérieurs, soit des retraités, selon les notaires de France.

Côté destinations, là où les Britanniques privilégient la Normandie, la Dordogne ou l’Aquitaine, les Belges sont plutôt friands du Nord-Est (35%), du Massif Central (24%) et du littoral Ouest (23%). Et parmi les 4 départements préférés des étrangers non-résidents (Alpes-Maritimes, Creuse, Dordogne et Lot), c’est le Lot qui a le plus la cote auprès des Belges qui ne sont pas forcément les plus dépensiers. Leur budget? 155.000 euros (médian) contre 175.000 pour l’ensemble des étrangers non-résidents.